Nives Celzijus u rijetkom izlasku s mamom: Spasila ju je od oca zlostavljača, a ovako izgleda danas

Nives Celzijus svoju majku, Miru Zeljković, rijetko pokazuje na društvenim mrežama. Ipak, sada je odlučila napraviti iznimku i svoje pratitelje obradovati videozapisom iz šetnje, na kojoj nasmijano pozira s Mirom.

“Kako mi se mamica sredila”, rekla je spisateljica, glumica i pjevačica te dodala kako su se ona i mama “totalno upasirale”.

"Vidi kak' smo zgodne, mamice?", komentirala je Celzijus.





U djetinjstvu je sve imala sve, osim oca

Inače, Nives je u nekoliko navrata pričala o svom djetinjstvu, a najveći dio otkrila je u svom romanu “Gola istina”.

“Kada razmišljam o djetinjstvu, sjetim se kako sam prije svakog Dnevnika iščekivala kada će se pojaviti moja reklama za keks ‘Bambi belvit’. Bila sam oduševljena što vidim sebe na TV-u. Sjetim se i kako sam se skrivala u kuhinji ispod stola i proždrljivo jela ‘kinderladu’ iz onih velikih tegli od nekoliko kilograma. Sjetim se i trenutaka kad bih ostala s tetkom kod kuće ui uživale u ‘pidžama partiju’. Izvukle bismo krevet u dnevnom boravku, spremile večeru i gledale ‘Bolji život’. Ne mogu zaboraviti ni kako sam skupljala novac za put u Disneyland. To mi je bio najveći san u djetinjstvu”, prisjetila se Nives najranijeg životnog perioda.

Na Instagramu je jednom prilikom otkrila kako obožava otići na selo.









“Može djevojka otići iz sela, ali selo iz djevojke nikada. Iako sam gradska djevojka, kao klinka s nestrpljenjem sam čekala ljeto kako bih otišla iz grada u selo i uvijek je u meni postojala ta doza ruralnosti koju sam jedva čekala ispoljiti. Voljela sam selo čak više od mora. Kukurik pijetla za dobro jutro, rad u polju s bakom, mužnja koza, hranjenje kokica, radost kad pronađem svježa jaja pa baka pripremi kajganu a deda poparu i nemrem satima disati nakon doručka. Posebno sam se radovala kada dedonja donese jos tople puter kiflice i namaže ih Eurokremom. Kiflice s Eurokremom uvijek su bile puno ukusnije u mom Lovćencu, nego u Zagrebu. A i dječaci su bili puno simpatičniji. Sjećam se svako poslijepodne pozvonili bi na kapiji i pobjegli, a tamo bi me dočekala crvena ruža. Sviđala sam se ja i gradskim dečkima ali oni su svoju simpatiju iskazivali tako što bi zivkali na telefon i podrigivali. Postoji još milion razloga zašto je selo ostalo u ovoj djevojci… I nikad ga neću pustiti da ode…”, napisala je.

‘Što se mene tiče, ja nemam oca’

Jednom je otkrila i kako, usprkos mnogim lijepim sjećanjima, nije kao većina njenih vršnjaka odrasla u skladnoj obiteljskoj atmosferi.

“Otac me zlostavljao. Nije bilo govora o seksualnom, već o psihičkom zlostavljanju. No, ne želim govoriti o tom čovjeku. Što se mene tiče, ja nemam oca”, ispričala je Nives.

Odrastala u siromaštvu

Nedavno je na Instagramu objavila fotografiju tenisica koje je kupila kćerki Taishi, a one su je podsjetile na djetinjstvo kada je bila siromašna i zbog toga zlostavljanja u školi. Obećala je sebi da će jednog dana učiniti sve da se njena djeca ne osjećaju kao ona.

“Nevjerojatno kako i dan danas te tenisice umjesto da spajaju djecu kroz igru i sport, razdvajaju ih na žrtve i zlostavljače. Meni su jedna od većih trauma u osnovnoj školi bile upravo tenisice i vjerojatno je to razlog zašto sam u djetinjstvu toliko zamrzila sport. Moja samohrana majka , za razliku od drugih roditelja iz moje škole, nije imala novaca da mi priušti tenisice nekog poznatog brenda i zbog toga sam se na neki način osjećala manje vrijednom. Ipak za jedan od rođendana iznenadila me novim tenisicama. Bila sam toliko sretna kada sam skužila da napokon imam tenisice koje liče na cool tenisice drugih učenika. Ponosno sam ušetala u školu, no moje zadovoljstvo je trajalo prekratko. Djeca su se zabuljila u moje tenisice i već nakon par minuta imala, složenu pjesmicu za njih. Diadora, Diadora made in Hrelić, Hrelić, Hrelić mi još uvijek odzvanja u glavi. Ne znam jesam li sam bila tužnija zbog sitnih provokacija učenika ili zbog misli kako je moja mama s puno ljubavi štedila te novce kako bi mi priuštila nešto što me dovodilo do suza. Nikad nisam priznala mami kako te tenisice nisu bile dovoljno dobre za moje kolege i nažalost nosila sam ih samo u rijetkim prilikama… U osnovnoj školi dala sam si obećanje kako ću dati sve od sebe da jednom kad odrastem budem uspješna i svojoj djeci priuštim brendirane tenisice. Danas znam da su Diadora jednako super cool tenisice, kao i Nike i Adidas ili pak neke no name tenke ako ih nosi super cool osoba i zato moja djeca ne pate od brendova niti primjećuju neku razliku između skupih i jeftinih stvari…I znate šta vam mogu reći, svi ti koji su u prošlosti smatrali da nisam dovoljno dobra za njih jer se nisam priklanjala masi, jer nisam bila bogata, jer nisam bila poput njih, danas bi se rado družili sa mnom i misle da sam jednostavno, sjajna. Dok su se oni ne družili sa mnom i smišljali pakosti ja sam pisala pjesme, stvarala, radila na tome da postanem ovo što jesam danas, sjajna osoba”, napisala je Nives u podužem statusu.

Podsjetimo, Nives ćemo od ove jeseni imati priliku gledati i na malim ekranima.

“Lik se zove Nives, ali ne glumim sebe, to je slučajno ispalo. Nives je jedna pomalo naivna i nesigurna osoba, ali dosta fatalna za muški rod, čega nije svjesna. Sviđa mi se što joj je društveni život dosta bogat za razliku od moje realnosti, pa kao mislim si: ‘Uuuu napokon mi se nešto događa, neka ljubav, strast, ima dosta strasti u seriji i scenama tako da to su ovi neki zabavni dijelovi. Vrlo je odana i hraba u ljubavi”, ispričala je Nives.

“Zanimljivo mi je raditi tu komparaciju stvarnog života i serije i mogu čak reći da su neki momenti zaista realistični i životni. Bilo je masu nekih asocijacija: ‘Uh ovo me podsjeća na ovo, ovo me podsjeća na ono’ mislim ja vjerujem da je svaka sličnost sa stvarnim osobama zaista slučajna, ali bit će jako jako zabavno, i nama i gledateljima”, poručila je Nives.