Nives Celzijus otjerala hladnoću jednim potezom, poručili joj: ‘Gdje ćeš takva pobogu’

Autor: I.D.

Pjevačica i influencerica Nives Celzijus (42) na društvenim mrežama izazvala je burne reakcije zbog svog modnog izričaja. Tmuran, sivi, najdepresivniji dan u godini odlučila je mnogim pratiteljima uljepšati atraktivnim fotografijama.

“Otmjeno, drsko i pomalo opako”, napisala je Nives, koja je pozirala u bijeloj majici s kapuljačom i trapericama te se uputila prema automobilu. Prije nego što je sjela u njega, nabacila je nekoliko poza.

Okrenuta leđima pokazala je poderane traperice, i to baš na delikatnom i neobičnom mjestu, umjesto na koljenima, kako to inače biva, našle su se ispod Nivesine stražnjice. Potom je otvorila vrata i otkrila kako poderotine, ipak, ima i na koljenima te bedrima.

‘Kao da glumiš u Kumovima’

“Pa gdje ćeš tako gologuza pobogu?”, “Kako to izgledaš, pa bit će ti hladno”, “Joj Nives, što nam radiš”, “Dobre traperice”, “Pukle su ti hlače, zašij to”, “Ovo može samo Nives”, “Svaka čast, kao da glumiš u Kumovima”, pisali su joj pratitelji na Instagramu ispod fotografija.

Naime, Nives figuru održava vježbanjem i zdravom prehranom. “Ne vezujem treninge uz godišnja doba i treniram kad mi posao dopusti. Mi smo žene tu puno sputanije. Ponekad doslovno ne uspijem odraditi trening zbog kose jer, primjerice, znam da me sutradan čeka snimanje, a ne stižem kod frizera. To ne posebno ljuti. Ipak, i kada me posao onemogućava, nastojim barem nešto odraditi kod kuće”, rekla je Nives jednom prilikom.

Inače, Nives je i prije nekoliko dana također privukla pozornost svojih oblinama. Naime, Nives je tada objavila fotografiju na kojoj je pozirala u sakou, no na sebi nije imala hlače pa je pokazala guzu u tangama.

“Zamalo zakopčana do grla!”, napisala je Celzijus uz objavu. Fotografija joj je u kratko vrijeme skupila preko tisuću lajkova, a pratitelji su joj pisali da izgleda predivno.

Podsjetimo, Nives se ovog Božića pridružila trendu te se i ona fotkala ispred božićnog drvca. Objavila je fotografiju na kojoj pozira ispred okićenog božićnog drvca te je pokazala da se i ona nalazi u blagdanskom raspoloženju, točnije da nosi crvenu boju. Ispred božićnog drvca pozirala je u minici tamno crvene boje i oduševila sve pratitelje. Naglasila je Nives i grudi u svojoj haljinici, a pokazala je i duge noge. Kosu je pustila i blago uvila. Sve je upotpunila štiklama zlatne boje.