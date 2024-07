Nives Celzijus još jednom dokazala svoju snalažljivost: ‘Mi nemamo to u Makedoniji’

Autor: F. P.

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus ime je za koje se pročulo diljem regije. Pozornost je nekoć privlačila svojim koncertima širom Balkana, dok danas to više čini atraktivnim izdanjima i aktivnosti na društvenim mrežama. Nerijetko dijeli i trenutke sa kćeri Taishom, koju je dobila u braku sa bivšim nogometašem Dinom Drpićem.

Svojim brojnim oskudnim izdanjima sada je pridodala još jedno. Na svom Instagram profilu objavila je snimku na kojoj je osvježenje potražila u bazenu, na sebi noseći minijaturni bikini sa leopard uzorkom. “Koliko je kod vas celzijusa?” pitala je Nives fanove, dodatno potaknuvši lavinu reakcija.

Među prvima se oglasila Ecija Belošević, i to uz brojne emotikone vatrice. “Bože dragi, primi me Nives”, “Oko 50 ali kad tebe vidim digne se na jedno 75/80 celzijusa”, “I dan danas ikona u Hrvatskoj”, “Kod nas u Makedoniji iznad 40 i to mi nemamo Nives”, neki su od komentara.

‘Još mi je samo ovo falilo’

“Gori kao Afrika”, “Prava kataklizma za oči”, “Ti definitivno podižeš temperaturu”, “Bez tebe je Onlyfans kao pustinja bez vode”, “Nives ionako je pakleno, još mi je samo ovo falilo”, “Ugasi me, zar ne vidiš da gorim”, “U mene je 300 stupnjeva”, “Što god pričali – pravo žensko”, također su joj pisali.

Podsjetimo, Nives je nedavno izazvala buru reakcija novom snimkom. Objavila ju je ususret reality showu Imanje, kojeg će u Srbiji voditi sa Nevenom Ciganovićem, a jedan detalj privukao je posebnu pažnju. Ovog puta to nije bio njen outfit, već njena upotreba riječi ‘septembar’ kad je govorila o početku emitiranja na Hype TV.

“Otkad se u hrvatskom jeziku koristi ta riječ? Ah, što i očekivati od beskičmenjaka poput vas. Okrećete se kako vjetar puše. Radili ste i gore stvari za pare haha”, glasio je komentar, na što je Nives rekla kako kod kuće upotrebljava tu riječ čitav život. Uskoro se oglasio i osnivač i direktor Hype TV, Saša Mirković.

“A zašto je bitno da li je septembar ili rujan? Kvaliteta, karakter i dobrota ljudi se ne mjeri jezikom kojim govori ili bojom kože ili kom se Bogu moli, nego njegovim djelima. Mi samo želimo širiti ljubav i dobru energiju a ne mržnju među ljudima. Svaka čast Nives i Neven”, poručio je Mirković.