Nives Celzijus ispred božićne jelke odgovorila na goruće pitanje: ‘Evo tko mene financira’

Autor: I.D.

Nives Celzijus aktivna je na Instagramu i često objavljuje atraktivne fotografije i snimke pa je mnogi pratitelji znaju pitati od čega živi. Ovoga puta videom je odlučila odgovoriti na to pitanje. “Kad me pitaju radim li išta u životu, osim slikanja na Instagramu, i od čega uopće živim? Točnije, tko me financira?“, započela je u videu, pa su se krenule nizati njezine uloge u reklamama, serijama, sudjelovanje u Masked Singeru i njezina nova pjesma.

“Za kraj želim si narednu jednako tako neradnu godinu“, zaključila je. U videu je napisala da nastupi i koncerti nisu stali u ovu kompilaciju njezinih ovogodišnjih poslova. “Kad me pitaju od čega živim i tko me financira?!“, napisala je uz video, a na kraju i početku videa nosi kratku narančastu haljinu dok pozira pored božićne jelke. Na kraju je i nazdravila.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nives Celsius (@nivescelsius)

‘Zašto se opravdavaš?’

“Bravo, draga”, podržala ju je pjevačica Žanamari Perčić u komentarima. “A zašto se opravdavaš?“, “Ništa korisno u svakom slučaju”, “Boli te neka stvar za javnost ljubomornu. Jedna je Nives Celzijus”, “Svaka tebi čast, Nives“, glasili su samo neki od komentara.









Naime, prije 15 godina Nives je održala konferenciju za medije jer joj nije dodijeljena nagrada Kiklop. Nives je 2008. godine napisala i objavila knjigu pod naslovom ‘Gola istina’ u kojoj je otkrila razne pikanterije o svom privatnom životu, koja je postala najprodavanija te godine i prema tome je zaslužila knjižnu nagradu Kiklop u kategoriji hit godine, koja se dodjeljuje autoru i nakladniku iz Hrvatske na temelju podataka o prodaji i čitanosti knjiga.









No te 2008. godine, ta je kategorija jednostavno – ugašena. Nives Kiklopa nije dobila, a Sajam knjige u Istri, koji ju je dodjeljivao, tada se pokušao izvući da žele provesti još jedno istraživanje jer se to, kojim su se koristili od 2004. godine, “ne poklapa s načelima ni Sajma ni Kiklopa”. Nives je nagradu dobila 2013. godine odlukom suda u Puli.