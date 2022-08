‘NISMO ZNALI KAKO ĆE SE SNAĆI…’ Maja Šuput o velikoj novosti u popularnoj emisiji: ‘Krenuli smo pomalo zaštitnički’

Autor: Dnevno.hr

Deveta sezona showa “Supertalent” uskoro počinje s emitiranjem na Novoj TV, a osim novih i uzbudljivih kandidata koji su se marljivo pripremali za nastup na velikoj pozornici, gledatelji će i među članovima žirija gledati novo lice jer je svoje mjesto za sudačkim stolom po prvi put zauzeo glumac Fabijan Pavao Medvešek.

Ostala mjesta u žiriju rezervirana su za Martinu Tomčić, najdugovječniju članicu žirija, te Maju Šuput i Davora Bilmana koji ove godine obilježavaju svoju petu godinu žiriranja u “Supertalentu”.

“Mislim da je tajna uspjeha Supertalenta u tome što je show takav da zaista nikad ne znate tko će stati pred vas, a mi kao članovi žirija imamo tu neku nevidljivu ili vidljivu kemiju koja nas drži zajedno, koliko god da smo različiti, pa se uspijemo toliko nadopuniti, poklopiti i povezati“, otkriva Davor Bilman koji priznaje da se u odnosu na svoju prvu sezonu u Supertalentu najviše promijenio po pitanju popustljivosti i emocija.





“Nisam nikada osjećao tremu pred snimanje, ali i dan danas je prisutno uzbuđenje“, tvrdi Davor koji i u novoj sezoni najavljuje puno smijeha i zabave: “Nova sezona me uvijek veseli jer i u mojoj petoj godini žiriranja još uvijek postoje točke koje me uspiju nasmijati do suza, iznenaditi i izazvati reakciju kakvu ni sam ne očekujem”.

Svoju petu godinu kao članica žirija slavi i Maja Šuput koja smatra da je ključ uspjeha Supertalenta u iskrenoj emociji koju natjecatelji pružaju gledateljima, žiriju i publici.

“Njima taj nastup, za koji se dugo pripremaju, toliko znači, a ako sve dobro prođe, oni s pozornice odlaze s neopisivom srećom i veseljem te suzama radosnicama, a to su emocije koje se ne mogu iscenirati. Gledatelji vole vidjeti iskrenu emociju i mislim da je Supertalent show koji to vjerodostojno prikazuje“, poručuje Maja koja priznaje da je tijekom posljednjih godina postrožila svoje kriterije, a devetoj se sezoni posebno raduje zbog Fabijanova debija u žirianju.

“Nismo znali kako će se snaći, pa smo samim time krenuli pomalo zaštitnički, brinući se o tome da mu budemo podrška. Definitivno je snimanje devete sezone bilo jako zabavno, ne samo nastupi, već i one stanke između točaka tijekom kojih je bilo jako veselo. Usudila bih se reći da je bilo još energičnije u odnosu na prethodne sezone. Bilman i Fabijan su povukli na pjesmu i ples, pa smo Martina i ja također dobile novi polet pozitivne energije“, poručila je Maja najavljujući devetu sezonu.