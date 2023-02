‘NISMO ZNALI BOLJE’: Uoči rasprodanog koncerta u dvorani Lisinski, Marko Tolja objavio novi singl

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon što je prošlim singlom “Ljubavi promijenit ćemo ime” osvojio publiku i radijske liste, s kojih ne silazi već više od pola godine, Marko Tolja predstavlja novu pjesmu “Nismo znali bolje“.

“Nismo znali bolje” odvažna je pjesma nešto drugačijeg zvuka nego što je publika navikla od Marka.

” ‘Nismo znali bolje’ je nešto novo za mene. Iako sam ju napisao kao i svaku pjesmu do sada, bez kalkulacija i filozofije, Ivan Popeskić i ja smo se odlučili za malo drugačiji pristup kod aranžiranja i produkcije. Jedan novi smjer, malo moderniji nego što su ljudi možda navikli čuti od mene. Ali i to sam ja. Glazba je igra i veseli me ploviti po žanrovima i isprobavati neke nove puteve. A publika će kao i uvijek reći svoje. Na meni je da uvijek dam ono najbolje od sebe, možda naslov pjesme ne upućuje na to”, otkrio je Marko.





Glazbu i tekst pjesme potpisuje Marko Tolja, gitare je odsvirao Ivan Pešut, bas Henry Radanović, a za aranžman, klavijature, programiranje i prateće vokale zaslužan je Ivan Popeskić. “Nismo znali bolje” dolazi uoči Markovog rasprodanog koncerta 11. ožujka u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.