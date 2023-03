‘NISAM ZNALA KOLIKO JE HRVATSKA OBALA RUŽNA!’ Rudan zgrožena ‘neukusom’ i Pelješkim mostom: ‘Je li nam to s*anje zaista trebalo?’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Popularna spisateljica Vedrana Rudan posjetila je Herceg Novi povodom 54. Praznika mimoze, gdje je još jednom napunila dvoranu ljudima i poticala ih na smijeh i interakciju. Kako prenose crnogorski mediji, Rudan je na svoj prepoznatljiv, britak način govorila o životu, djeci, muško-ženskim odnosima, govorenju istine, slobodi i svojim djelima.

Na svoj se nastup i novljansku publika osvrnula i sama spisateljica, koja im je posvetila najnoviji tekst na svom blogu. No, prije nego što je “prešla na stvar”, u nekoliko se rečenica osvrnula na samo putovanje do Herceg Novog, prilikom kojega je došla do novih spoznaja o hrvatskoj obali.

Kako piše Rudan, godinama putuje hrvatskim autocestama, stoga nije dugo imala priliku vidjeti kako to izgleda kada se vozi starim cestama. “Pojma nisam imala koliko je Hrvatska, ona uz obalu, nevjerojatno ružna. Kućerina na kućerini, ‘apartmani’ u svim nijansama barbikine podsuknje, baš sve balkonske ograde od rostfraja, ne znaš gledaš li odvratnu dalmatinsku fasadu ili gadnu opatijsku”, iznenađena je ostala Rudan.





“Zašto pokojnu Hrvatsku netko nije zaštitio od neprijatelja svih profila?” pita se zbog neukusa za koji su, kako tvrdi, krivi svi hrvatski investitori. No, osim “kućerina”, nimalo je nije oduševilo ni arhitektonsko djelo kojim se Hrvatska diči, nakon dugog niza godina iščekivanja.

Riječ je, naravno, o Pelješkom mostu. Ili, kako bi to spisateljica nazvala, “asfaltiranoj kozjoj stazi okovanoj tonama bezobličnog željeza”. Pita se stoga je li nam “to s*anje od mosta” uopće trebalo, primijetivši “ogromne rane iskopane u prekrasnoj prirodi”.

“To je prije zločin nego domoljubni čin”, zaključuje i podsjeća “koliki su razbojnici u svoje džepove strpali ogromne provizije”. Istim putem priznaje da se nije vraćala, a sudeći po riječima kojima je opisala boravak u Herceg Novom, uspjela je popraviti ove dojmove s početka putovanja.