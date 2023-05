‘NISAM SE IZVUKAO NA VRIJEME, NIJE TAJNA, SVE SAM IM VRATIO’ Nicolas Cage šokirao priznanjem: ‘Bilo mi je stalo. Ne mogu ulaziti u detalje’

Slavni holivudski glumac Nicolas Cage šokirao je priznanjem o teškom životnom periodu iz kojeg se jedva izvukao. Otkrio je kako nikad nije potpisao bankrot, iako je bio vrlo blizu njega, a enorman dug vratio je radeći ono što mu najbolje ide.

Svoju priču ispričao je u emisiji “60 Minutes” na CBS-u te je otkrio kako ga je zapravo najviše koštao slom tržišta nekretnina.

“Previše sam ulagao u nekretnine, tržište se srušilo, a ja se nisam izvukao na vrijeme. Sve sam im vratio, oko šest milijuna dolara”, rekao je Cage i dodao: “Bilo je to mračno razdoblje, ali uloge u filmovima su mi jako pomogle. Posao mi je oduvijek anđeo čuvar. Možda nije uvijek bio uspješan, ali je bio posao.”





Kako bi se izvukao iz teške krize, Cage je prihvaćao razne filmove, pa i one koji nisu niti došli do kina. “Čak i ako je film bio malo “bjedniji”, bilo mi je stalo do njega”, pojasnio je.

“Kada sam radio četiri filma godišnje, ipak sam morao pronaći nešto u njima kako bih dao sve od sebe. Nisu svi uspjeli. Neki su bili sjajni, neki nisu”, ispričao je glumac ranije jednom prilikom.









“Ne mogu ulaziti u detalje, ali da, novac je faktor. Bit ću potpuno izravan oko toga. Nema razloga da ne budem. Postoje trenuci kada je to više faktor nego što nije. Ipak, još uvijek moram osjetiti da mogu pridonijeti tome da film bude zanimljiv gledateljima”, rekao je 2019. za The New York Times kada je objašnjavao kako je odlučio prihvatiti i one manje atraktivne uloge.

“Nije tajna da sam u prošlosti napravio neke pogreške koje sam morao ispraviti. Financijske pogreške dogodile su se kada se tržište nekretnina srušilo, a zbog čega sam izgubio lavovski dio zarade. Ali nikada nisam podnio zahtjev za bankrot”, dodao je Cage.