‘NISAM OVDJE DA TJEŠIM, JA SAM PREMIJER’! Milanović slavi 56. rođendan, a ovo je njegov privatni život: Nitko ga ne impresionira, voli meso i traga za smislom

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas slavi 56. rođendan. Nismo načuli hoće li biti nekog većeg slavlja, no pretpostavljamo da će predsjednik proslaviti barem u društvu svoje supruge, prve dame, Sanje Musić Milanović.

Iako svojim izjavama svakodnevno puni medijski prostor, mi ćemo se odmaknuti od aktualnim političkih pitanja te se podsjetiti kakav je Milanović kada nije predsjednik. On je inače voljan razgovarati o svojim zanimacijama koje se ne vežu uz njegov posao, pa nam u gotovo tri godine nije nedostajalo informacija o njegovoj privatnosti. Što voli jesti, piti, slušati i gledati, pročitajte u nastavku.

Na piće troši duplo manje od prethodnice, gostima hrana osrednje kvalitete

Kada se u istoj rečenici spomenu predsjednik i hrana, svi se odmah sjete izjave njegove supruge “Režite crni kruh na tanje šnite ako vam je skup“, povodom koje su krenule razne šale kako bi trebala svome suprugu rezati tanje, aludirajući na predsjednikov svojedobni višak kilograma. S obzirom da je nakon nekoliko mjeseci taj višak smanjivao, moguće da je tako i bilo – Predsjednik je s kruha prešao na krekere.





Za doručak najviše voli jaja, a za ručak, osim omiljenog suhog mesa i kiselog kupusa, voli pojesti povrtne juhe i bečki odrezak. Petkom uvijek jede ribu, lignje i različite plodove mora, a sva hrana koja mu se servira na Pantovčaku mora biti zdravstveno ispitana, što je dio protokola. Posebne prohtjeve nema ni kada mu dolaze vrlo važni gosti, nego se, kako su nam već jednom rekli iz kuhinje, za strane goste “uglavnom kuha s namirnicama osrednje kvalitete“.

Svi troškovi kuhinje Pantovčaka su javno dostupni, a u njima pronalazimo da se najviše godišnje izdvaja za meso (150 tisuća kn) te da troši duplo manje od prethodnice kada je riječ o rakiji, vinu i drugim alkoholnim i bezalkoholnim pićima. Dok je Kolinda Grabar-Kitarović za tu stavku izdvajala 160 tisuća, Milanović troši 80 tisuća kuna. Svojedobno je Predsjednik i izjavio da ne može odoljeti dobroj domaćoj rakiji i kvalitetnom vinu.

‘Mislim da ja nisam filmski materijal’

Kao tinejdžer, Milanović je volio bježati od kuće i ići u kino, pogotovo radi filmova Brucea Leeja, ali i radi njemačke erotske produkcije. “Proveo sam puno vremena u kinu. U onim zagrebačkim kinima 70-ih i 80-ih koji su imali onako uniformirane redove stolaca i svi su smrdjeli na isti način”, prisjetio se u jednom intervjuu. Kada su ga pitali postoji li nešto u njegovoj političkoj karijeri što je vrijedno filmskog scenarija, odgovorio je: “Moj politički život je vrijedan meni, ali je banalan u odnosu na političke živote i puteve ljudi koji su obilježili epohe. Mislim da ja nisam filmski materijal, a nije ni nitko u Hrvatskoj. Serije koje Milanović drži najvrjednijima su ‘Sumorna jesen’, koja prikazuje “zagrebačke ilegalce u sukobu s ustašama u kojemu svi ginu”, ‘Malo misto‘, koje voli jer je po ocu Dalmatinac, te ‘Gruntovčani‘, za koje tvrdi da su produkcijsko remek djelo. Što se tiče filmova, više puta je istaknuo “Balkanski špijun” i “Bilo jednom u Americi“, a u svom je stilu progovorio i o filmskim temama među političarima: “Ima i par umjetnika, recimo albanski premijer. Nevjerojatno je kako u tom svijetu ima briljantno obrazovanih ljudi, ali ima i poluidiota – i to na čelu država koje nisu bezveze.”

Od glazbe najviše voli dobar, stari rock, a koliko voli kulturu, gotovo svakodnevno pokazuje svojim doskočicama, primjerice kada je ministra Grlića-Radmana nazvao “Jesenjinom” i “zločestom Mary Poppins“.

‘Kad jednom odem s vlasti, želio bih da me ljudi ne pamte po ničemu’

Kad jednoga dana zaista ode s vlasti, ljudi će ga zasigurno pamtiti i to upravo po izjavama poput navedene. Predsjednikovi istupi u javnosti mnogo su nas puta zabavljali, šokirali, nasmijavali do suza i ljutili, ali svakako nismo ostali ravnodušni. Niz izjava okupljeno je pod imenom “zoranizmi“, a u nastavku su samo neki u kojima govori o sebi, nasumice odabrani.









“Najbolji državnici dolaze na najzahtjevnije poslove u pravilu nespremni jer niste nikad ni svjesni što vas sve čeka.”, “Ja nisam ovdje da ikoga tješim, nisam duhovni otac, ja sam premijer.”, “Ako je netko spreman za bitku, ja sam fit. U zubima mogu nositi tri puta težeg protivnika.”, “Javnost ne treba znati kako provodim slobodno vrijeme. To gdje sam spavao je moja privatna stvar i jesam li uopće spavao. To je minimum privatnosti.”, “Nisam vjernik. Ne znam kako to bolje definirati. Tragam za smislom i spoznajom kao svaki čovjek.” i za kraj “Vulgaran nisam. Grub jesam, ali samo onda kada me se provocira.”