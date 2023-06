‘NISAM IDEALNA MAMA!’ Martina Tomčić kritizirala metode roditelja: ‘Znam da riskiram javnu osudu’

Operna pjevačica Martina Tomčić Moskaljov javnosti je poznata kao talentirana umjetnica, ali i kao najstroža članica žirija showa ‘Supertalent’. Dok na televiziji pokazuje hladno i strogo lice, onu topliju, privatnu stranu mogli smo nedavno vidjeti u njezinoj nedavnoj emotivnoj obajvi.

Naime, Martina je nedavno na svom Instagram profilu progovorila o temi roditeljstva i odgoja te postavila brojna važna pitanja, ali i priznala kako čak ni ona nije savršena majka.

”Ovaj post nije posvećen mojoj djeci! Ovaj post posvećujem svima nama – roditeljima, profesorima, tetama, trenerima, učiteljima… Svima nama koji svakodnevno radimo i jesmo s djecom! Znam da je život sam po sebi težak i naporan te da postoje češće nego rjeđe trenuci kada nam djeca smetaju i idu na živce unatoč ogromnoj ljubavi koju osjećamo za njih. Ali, koliko često (ako uopće) zastanemo i promislimo kako mi tu djecu odgajamo?!? Što im svojim riječima i postupcima poručujemo? Koristimo li metodu zastrašivanja, ucjenjivanja, nametanja vlastitog mišljenja ne bi li sebi olakšali život i podredili njih sebi? Ili ipak dozvoljavamo sebi da ih promatramo i u skladu s vlastitim životnim spoznajama rastemo zajedno s njima”, započela je Martina svoju objavu.





Operna diva priznala je i da se promijenila i da stariji također mogu učiti djece.

”Ja nisam ni idealna mama, ni idealan pedagog, niti sam se uvijek idealno obraćala djeci natjecateljima kao članica žirija. Griješila sam mnogo puta i ne mogu se zakleti da to neću ponoviti. No, sigurna sam da sam se promijenila i da se svakodnevno mijenjam uz pomoć svih tih malih učitelja koji me okružuju! Znamo li djeci reći: ‘Oprosti, pogriješila sam’? Ili smo mi a priori u pravu, jer smo stariji?”, nadodala je.









U svojoj objavi, naglasila je i da je važno postaviti granice.

”Puno je važnije osluškivati ih i pronaći ključ do njih kako bi im pomogli da pokažu nama i sebi svoj maksimum! Nimalo lagan zadatak! I ja ga se bojim! Ali, ako sam već odlučila biti majka i pedagog onda moram i tom strahu svakodnevno pogledati hrabro u oči”, priznala je.







