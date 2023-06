‘NISAM GENIJALAN, JOŠ SE PRIVIKAVAM!’ Neven Ciganović dobio odličnu poslovnu priliku: Podijelio prve dojmove i najavio planove

Na nedavno održanom pikniku na zagrebačkom Hipodromu na kojemu su se okupili poznati ljubitelji mode, susreli društvenog kroničara Nevena Ciganovića. Kako je bila riječ o eventu kojeg je organizirao modni brend Guess te je sve vrvjelo od zanimljivih modnih kombinacija, logično je bilo porazgovarati malo o modi i omiljenim odjevnim predmetima.

Neven nam je tom prilikom otkrio kako voli kvalitetan traper kojim se posebno dobro opskrbljivao kada je živio u Americi. Otkrio nam kako je često kupovao upravo Guess jeans, kojeg opisuje kao ‘tipičan američki jeans’. Dodao je kako je tada bio jako popularan u Americi, ali i puno dostupniji nego u Hrvatskoj, što se u međuvremenu promijenilo pa tako kvalitetan traper, kaže, danas može pronaći i u Hrvatskoj.

Iskoristili smo trenutak kako bi ga upitali i za prve dojmove svoje emisije ‘U povjerenju by Neven Ciganović‘ koju je pokrenuo na televiziji Večernjeg lista.





“Prezadovoljan sam s obzirom da je to jedan potpuno novi format koji sam oduvijek htio raditi a ljudi su to i nekako očekivali od mene. Ja se još uvijek privikavam na to. Nisam genijalan ali s vremenom mislim da će postati vrlo dobro”, prokomentirao nam je Neven i dodao kako mu je prva emisija s bivšim predsjednikom Stjepanom Mesićem bila jako simpatična.

Najavio je i mogućnost da ga u emisiji gledamo s onima s kojima nije izgladio neke stvari.

“Ja protiv nikog nemam ništa. Eventualno oni mogu imati nešto protiv mene, ali ovo je idealna prilika da poravnamo račune”, poručio je intrigantno Neven. Ostaje nam za vidjeti tko će se pojaviti u tom ‘vrućem stolcu’.

