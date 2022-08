NINA O NEUGODNOSTIMA S KOJIMA SE SUSREĆE: ‘Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Preko ekrana im djelujem jako visoka i punašna”

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevačica Nina Badrić progovorila je o vlastitim fizičkim nedostacima te je priznala da mnogi o njoj imaju iskrivljenu percepciju pa se iznenade kad je vide uživo.

‘Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu npr. na trajektu za Hvar’, ispričala je za InMagazin.

Takvim stvarima se ne zamara te smatra da je čovjek najbogatiji kada ima dobro zdravlje. Za sebe ističe da je borac koji izvrsno ‘hendla’ sa svim izazovima na koje u životu naiđe.





‘Da je ljubav ii zdravlja, mislim da je čovjeka tada najsretniji na svijetu, a ja sam zahvalna na svakom danu, štogod život donese, samo da se znam nositi s tim, to mi je život do sad pokazao i da mogu i da znam da jesam ipak jedan borac i fajter koji dobro hendla neke stvari’, rekla je.

Nina je početkom srpnja proslavila svoj pedeseti rođendan pa je ususret tome progovorila o stereotipima koji prate žene prilikom sazrijevanja.









‘Žena što je starija ona je otpisanija, muškarac što je stariji on je šarmantniji pa makar bio debeo, zapušten, prljav i imao trbušinu do zuba njemu će uvijek naći s godinama je onako boemski šarmantan, nema veze što smrdi na kilometre, a nama ženama će svaku boru isticati’, izjavila je.