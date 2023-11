Nina Kraljić prvi put progovorila o bolnom gubitku: ‘Njemu sam posvetila cijeli The Voice’

Hrvatska pjevačica i certificirani zvukoterapeut Nina Kraljić, potaknuta svojim nedavnim boravkom u Varaždinu, podijelila je emotivan status u kojemu je prvi put progovorila o gubitku voljene osobe.

Naime, Nina je otkrila kako je u Varaždinu živjela od 14. do 18. godine života upravo kako bi mogla primiti što bolje glazbeno obrazovanje. “To je bio iznimno naporan i izazovan period gdje sam kroz teške škole stvarala neovisnost”, opisala je Nina.





“Tamo sam upoznala mog čovjeka”

Potom je otkrila kako je u Varaždinu upoznala Marka, osobu koja joj je mnogo značila u životu, ali je više nema. Njemu je, otkrila je u objavi, posvetila cijeli The Voice u kojemu je 2015. godine pobijedila, a kaže, svaku pjesmu danas pjeva za njega.

“Tamo sam upoznala i mog čovjeka koji mi je bio najbolji prijatelj, ljubav, brat-sestra itd. (takav odnos je teško staviti u neki opis) i otkada je umro svaku pjesmu pjevam za njega uključujući cijeli The Voice 2015 koji sam posvetila njemu.

Nisam o tome do sada javno pričala, ali danas sam se igrom okolnosti vozila busom do Varaždina kao u starim danima gdje me on znao dočekati na autobusnoj stanici… Neki ljudi su uvijek dio tebe i bol nije manja, samo se bolje nosimo s njom kroz prolazak vremena”, otkrila je Nina.

Puna kuća danas u Anaturi, Varaždin! Ne znam da li znate ovo, ali ja sam živjela u Varaždinu 4 godine i to u periodu od…

Podsjetimo, Nina Kraljić odlučila se za drugačiju glazbenu karijeru od kolega s kojima se natjecala u spomenutom showu. Danas svoj glas uvelike koristi kako bi pomagala drugima.