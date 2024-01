Nina Kraljić prva je pobjednica The Voicea: Bila je na Eurosongu, a danas ‘iscjeljuje’ ljude

Autor: I.D.

Voditelji prve sezone bili su Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a mentori Tony Cetinski, Jacques Houdek, Ivan Dečak i Indira Levak. Prva sezona emitirana je 2015. godine, a pobjednica prve sezone je Nina Kraljić.

Uz nju su se još natjecali Ana Opačak, Bruna Oberan, Marin Jurić-Čivro, Iva Gortan, Elena Stella, Jure Brkljača, Dino Petrić, Ema Gagro i ostali. Prva sezona imala je podnaslov “Najljepši glas Hrvatske” koji se od treće sezone prestao koristiti, rezultirajući promjenom imena u samo “The Voice Hrvatska”.

Naime, od početka emitiranja showa Nina Kraljić je imala podršku publike, zbog specifičnog glazbenog izričaja, koji joj je kasnije Jacques pomogao izbrusiti te je Nina postala egzotičan vokal u Hrvata. Uz to, Nina je zabrana i kao predstavnica Hrvatske na Euroviziji 2016. u Stockholmu pjesmom “Lighthouse”

‘Nikad nećeš biti dovoljno lijepa’

Otpjevavši pjesmu “Lighthouse” u prvoj polufinalnoj večeri Nina Kraljić izborila je nastup u finalu kojim se Hrvatska nakon dvije godine vratila u natjecanje za pjesmu Eurovizije. Prije nastupa na glazbenom natjecanju Nina Kraljić osvojila je titulu Miss Eurosonga koju joj je dodijelio portal ESCKAZ

Međutim, 2021. godine Nina je iznenadila Hrvate javnim priznanjem. Tada je na Facebooku objavila podugačak status naslovljen “Budi to što jesi” u kojem je, između ostalog, otvoreno pisala o svojoj seksualnoj orijentaciji.

“Nikad nećeš biti dovoljno lijepa i posebna za scenu, riječi su koje sam čula sa 17 godina od djelatnice jedne medijske kuće, kada sam se odlučila prijaviti na prvo malo ozbiljnije natjecanje, nakon već puno bolesnih odricanja zbog mog glazbenog puta (od selidbe iz kuće s 13, batine kroz cijelu srednju školu gdje još uvijek imam ožiljke na leđima itd.)”, stajalo je na početku teksta, koji je kasnije uklonjen s Facebooka.

U nastavku je Kraljić pisala kako su je mnogi ograničavali tijekom cijele karijere. Govorili su joj da je “too much” i da su njezine interpretacije poznatih pjesama prečudne. Dodala je tada i kako su joj naglašavali da će najbolje proći ako šuti i ne pokazuje previše svoje prave osobnosti.









Naime, Nina je otkrila kako je u Varaždinu živjela od 14. do 18. godine života upravo kako bi mogla primiti što bolje glazbeno obrazovanje. “To je bio iznimno naporan i izazovan period gdje sam kroz teške škole stvarala neovisnost”, opisala je.

Potom je otkrila kako je u Varaždinu upoznala Marka, osobu koja joj je mnogo značila u životu, ali je više nema. Njemu je, otkrila je u objavi, posvetila cijeli The Voice u kojemu je 2015. godine pobijedila, a kaže, svaku pjesmu danas pjeva za njega.

Danas drži terapije i pomaže ljudima

“Tamo sam upoznala i mog čovjeka koji mi je bio najbolji prijatelj, ljubav, brat-sestra itd. (takav odnos je teško staviti u neki opis) i otkada je umro svaku pjesmu pjevam za njega uključujući cijeli The Voice 2015 koji sam posvetila njemu. Nisam o tome do sada javno pričala, ali danas sam se igrom okolnosti vozila busom do Varaždina kao u starim danima gdje me on znao dočekati na autobusnoj stanici… Neki ljudi su uvijek dio tebe i bol nije manja, samo se bolje nosimo s njom kroz prolazak vremena”, otkrila je Nina.

Danas se Nina Kraljić odlučila se za drugačiju glazbenu karijeru od kolega s kojima se natjecala u spomenutom showu. Ona svoj glas uvelike koristi kako bi pomagala drugima. Naime, Nina sa svojim partnerom putuje i drži terapije koje uključuju: zvučne kupke, holističku terapiju glasom, rad na disanju…

“Mogućnosti rada na sebi kroz medij zvuka je bezgraničan i iscjeljujući kao i sama glazba! Nakon edukacije na ‘Peter Hess® Akademija’ sa položenim diplomama za certificiranog zvukoterapeuta uz položenu neurologiju za pomoć klijentima sa neurološkim problemima te edukacije na ‘The British Academy of Sound Therapy – BAST’ za certificiranog vokalnog terapeuta, ulazim još dublje u materiju pomaganja i rada kroz glazbu, zvuk i pjevanje.

Napokon sa punim srcem i velikim zadovoljstvom otvaram Studio Heka (riječ Heka je staro božanstvo wellnessa, lijekova i zdravlja) za vokalne radionice, satove pjevanja, zvučne masaže, zvučne kupke, zvučne koncerte, tehnike disanja i vođene meditacije sve u svrhu uživanja u blagodatima glazbe i istraživanja svojih potencijala kroz zvuk i zdrave vibracije”, stoji na službenoj stranici Nininog wellness studija.