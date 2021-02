NINA KRALJIĆ NE ODUSTAJE! OBJAVILA NOVU PORUKU: ‘Ne sviđa mi se pjesma Tik tok i gotovo’! Izložena sam linču’

Nina Kraljić doživjela je poraz na Dori s kojim se i dalje ne miri. Odmah prvu večer ustvrdila je kako je prilikom glasovanja bilo neregularnosti. Smatrala je kako je upravo ona trebala pobijediti. Međutim, javnosti njene kritike nisu najbolje sjele, zbog čega se oglasila na svom Facebook profilu poručivši kako je izložena javnom linču samo zato jer se usudila iznijeti svoje mišljenje.

“Ne sviđa mi se pjesma tik tok i gotovo”

“Dragi ljudi, ja ostajem dosljedna sebi sviđalo se to nekima ili ne. Ne muljam niti mislim uljepšavati i pričati očekivane šablone. Imam pravo na svoj stav da mi je Bernarda, Mia i Toma pogotovo scenski i pjevački bio bolji i od mene i od Albine i njima čestitam. Ne sviđa mi se pjesma tik tok i gotovo. Pomirite se time kako se ja bez beda mirim s tim da samo zato što sam progovorila da nije sve tako divno i krasno iza stagea ili da mi se na vlastitoj jedinoj tonskoj probi puštala pjesma tik tok na vlastite in ear slušalice maltene 10 minuta, a ne moja što stvarno govori o respectu organizatora i to 4 dana prije proglašenja i da bi nasumično izvlačenje rednog broja nastupa bila osnovna korektnost jer je prozirno previše itd. itd. (a nisam ništa ni rekla još što je najbolje i ustvari sam apelirala na HRT i time htjela reći da sam svoje s njima odradila i prerasla napokon) sam u novinama u bulijingu i posvuda u hejt komentarima”, napisala je Nina.

“Odron novinarstvo i ponašanje govori o drugima”

“Zašto me ne boli to i jučer sam slavila Valentinovo i guštala? Zato što tuđi hejt i takvo odron novinarstvo i ponašanje govori o drugima. Ja vam savjetujem da ako vam se ne sviđa što jedna osoba govori i o drugoj strani medalje ili ima drugi stav od vašeg, a vi se s tim iz nekog razloga ne možete nosit, nego da napadate ili vrijeđate da jednostavno pratite ono što vam odgovara. Ja imam i familiju znate. Mene ne smeta dok god sam dosljedna sebi, ali žao mi je njih jer ipak sam njihova kćer koja samo stoji iza svojih stavova i stavova mojih najbližih koji znaju prave pozadine, a ne poluinformacije iz žutila i ono što dobijete na TVu. Ionako mi je sada čišći zrak oko mene i to smo i moji i ja zaključili i zahvalna sam sada još više na Dori jer sam pokrenula projekt koji me strašno veseli i okupljam ljude oko sebe koji mi skroz odgovaraju privatno i poslovno i maknula sam se ovom Dorom zadnji put od HRTa iz više razloga koji već par godina traju”, kaže Nina.









Kaže kako nije htjela glumiti da je sretna zbog drugih

“To je također moje pravo da smatram da cenzura i glumatanje ‘bilo je divnoooo ponovilo seee čestitke svimaaaa’ nije za mene ako to ne osjećam, da sam završila prva ne bi to osjećala, ali ionak mi se reklo da neću biti, tako da oni koji briju da se ovdje radilo o pobjedi su fulali poantu. Osim toga, ja svoje pobjede već imam i to velike koje sam pošteno dobila uključujući nagradu ‘Slavenska nada’ od predsjednika Bjelorusije i Ministarstva kulture, a takve su mi puno bitnije usudim se to reći, na kraju dana već imam Voice iza sebe i Eurosong makar bi se i o tome moglo puuuno pričati”, smatra Nina.

“Da se želim priključiti mainstreamu moje ponašanje bi bilo potpuno drugačije”









“Tu sva priča staje s moje strane. Ja se koncentriram dalje na projekt, na guštanje s ljudima koji imaju sličan stav i uskoro ću staviti Rijeku kao audio van tko ju voli i želi čuti sa normalnijim mixom. Možete pisati što hoćete ja više nikom ne odgovaram. Niti se moram pravdati ni za što. Žalosno je da živimo u društvu u kojem se uvijek isto priča i radi i očekuje, a čim nije tako odmah u javni linč. Well, da se zaista želim priključiti mainstreamu moje ponašanje bi bilo potpuno drugačije, vjerujte mi. Očito me nije briga što drugi misle pa čak ni visokorangirani lobiji, pratim sebe i svoju istinu i tko voli nek izvoli. Uživajte u vikendu”, napisala je Nina na društvenoj mreži.