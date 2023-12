Nina Badrić zgranula javnost priznanjem: ‘Borim se, voljela bih da moja publika zna za ovo’

Autor: I.D.

Već dugi niz godina, diva Nina Badrić aktivna je na glazbenoj sceni, nedavno je pjevačica razgovarala o svojoj karijeri i podijelila je iskustvo o trenucima kada je razmišljala o tome je li njen spol imao bitnu ulogu u njenim sposobnostima. “Davnih dana odvojila sam svoj privatni život od posla koji radim. Na van sve mora izgledati radosno i lepršavo jer publici se nosi najbolji dio sebe”, rekla je Nina Badrić (51) u razgovoru za Ljepotu&Zdravlje. “Iza zatvorenih vrata svoga doma ista sam kao i većina žena. Borim se sa životom sama sa sobom i imam nedoumice koje i mene muče. Ipak živimo još uvijek u muškom svijetu gdje su pravila za žene drukčija negoli za muškarce. Trebalo mi je i snage i vremena da se izborim za to da me muški suradnici percipiraju kao osobu koja je talentirana i sposobna te da skrenem njihov pogled s fizičkog na osobnost”, dodala je Nina.



‘Čini mi se da je taj teror postao još jači’

“Prošla su vremena, nasreću, kad je gotovo svaki poslovni sastanak ili snimanje završavalo pozivom na večeru ili dvosmislenim rečenicama. Živimo u vremenima konzumerizma i estetike i tu je žena postala objekt koji se konstantno komentira. I čini mi se da je taj teror postao još jači. Ženi je danas ‘zabranjeno’ starenje dok se muškarce glorificira sa svakom novom borom”, rekla je.

Bilo je puno, kaže, onih trenutaka koji su duboko utjecali na njezin osobni rast i profesionalni put.

“Iz njih izlazite ili kao pokojnik ili kao pobjednik. Uvijek me vodila snažna intuicija jer sam po karakteru borac i nepopravljivi optimist. U svemu gledam bolju stranu i uvijek imam puno vjere za ljude. Najviše sam kao osoba izrasla u patnjama. One su me oplemenile. Kad čovjek zagrli svoju bol, tada izraste puno plemenitiji nego što je to ikada dotad bio”, priznala je.

‘Ne volim opterećivati nikoga’

Nina Badrić privatno drugačija je od Nine Badrić koja nas zabavlja svojim pjesmama.

“Moji prijatelji kažu da me najviše vole jer nisam ‘javna narikača’ i u što manjoj mjeri lijepe trenutke živim izvan očiju javnosti. Ja sam jednostavno takva osoba. Radost ću rado dijeliti sa svima, ali kad su u pitanju neke krucijalne stvari, stisnem zube i nosim ih u tišini.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)







Ne volim opterećivati nikoga. Pišem već neko vrijeme knjigu, valjda ću je jednom i završiti. Voljela bih da moja publika zna kroz što sam prolazila i kakav je moj put”, objasnila je.