Nina Badrić zabavljala Srbe u štiklama od 1000 eura, evo snimki: ‘Pustite me da pretjerujem’

Autor: I.D.

Iako smo tek zakoračili u studeni, blagdansko razdoblje već je stiglo. Umjesto neutralnih jesenskih outfita, sada su u modi šljokice u svim bojama. Primjer za to je modni stil koji je Nina Badrić (51) pokazala tijekom nastupa u Zrenjaninu, u Srbiji. Pjevačica se sjajila u ružičastom odijelu sa šljokicama, koje je uparila sa svjetlucavim štiklama. Prema slici, može se zaključiti da su štikle koje je nosila brenda Aquazzura, a njihova cijena se kreće od 990 eura do 1000 eura.



‘Nikad bolje nisi izgledala’

“Pustite me da pretjerujem. Kako je sinoć bilo prekrasno u Zrenjaninu”, napisala je Nina uz video s koncerta.

Upečatljivi outfit svidio se njenim pratiteljima koji su ju pohvalili u komentarima. “Nikad bolje nisi izgledala”, “Kad je netko kulturan, on to ima u sebi i to se vidi iz aviona”, “Stajling na visokom nivou”, “Ljepoto, uvijek si divna i prekrasna žena”, samo su neki.

Nina se također pohvalila i backstageom prije koncerta, u kojemu je pozirala u svojoj zanimljivoj modnoj kombinaciji, a ni atraktivnih poza nije nedostajalo. Njeni pratitelji na Instagramu odmah su joj počeli pisati hvalospjeve u komentarima.

Podsjetimo, Nina je nedavno putem Instagrama čestitala 54. rođendan svojoj bliskoj prijateljici, Leonardi Lončar.

“Moja ljubica, moj cvjetić, moja najljepša duša i princeza iz nekog drugog Svijeta… Sretan ti rođendan najljepša moja,” napisala je Nina. Uz to je objavila fotografiju na kojoj pozira sa Leonardom, koja joj je uzvratila na ove lijepe riječi.

“Lijepa moja ljubičica! Volim te i jako sam sretna kaj dijelimo naše živote već duuuuuuuuugo godina! I još bumo dugo,” odvratila joj je Leonarda, dodajući i emotikon crvenog srca.