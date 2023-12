Nina Badrić posebnom muškarcu čestitala rođendan, fanovi joj poručili: ‘Udaj se Nina, ovaj je dobar’

Autor: Barbara Grgić

Pjevačica Nina Badrić čestitala je rođendan jednom od svojih najboljih prijatelja, vizažistu Saši Jokoviću. Tim povodom objavila je njihove zajedničke fotografije koje su nastale kroz niz godina.

“Sretan rođendan srećo moja voljena. Još najmanje 50”, napisala je Nina u opisu objave, a Saša joj je uzvratio emotikonima srca.

‘Udaj se, Nina! Ovaj je dobar’

Brojni Ninini pratitelji uputili su mu najljepše rođendanske želje, a jedan je pratitelj poslao i posebnu poruku.

Pjevačica je u ranijim objavama pisala o prijatelju Saši koji je uz nju već više od 20 godina.

“Već 20 godina stojimo jedno uz drugo. Prijatelj kakav se rijetko sreće, duša, oslonac, smijeh, a i rame za plakanje. A što se šminke tiče, da se ne lažemo: još uvijek je najbolji na svijetu”, iskrena je bila Nina.

S Bernardom provela 12 godina

Inače, Nina je s Bernardom Krasnićem provela dvanaest godina, od kojih su šest godina bili u braku. Kada su se zaljubili, Nina je imala 29, Bernard 23 godine, a nakon dvije godine veze, objavili su zaruke. Vjenčanje se dogodilo 2006., nakon četiri godina zaruka. Odnos se poljuljao već nakon dvije godine, no uspjeli su ga spasiti na neko duže vrijeme.

Na koncu, braku je kraj došao 2012. godine, a Nina je u službenom priopćenju za medije kao razlog navela nepomirljive razlike i emocionalnu udaljenost.

Bernard je nakon razvoda pronašao sreću s Laticom Ivanišević, s kojom se vjenčao 2015. godine nakon dvije godine veze. Latica je prije toga javnosti bila poznata po vezi s tenisačem Marijom Ančićem. Nina svoj ljubavni život već godinama uspješno skriva od javnosti.

“Bila sam u vezi i braku 12 godina i to je već jako davno vrijeme iza mene. To je bio period mog života kojeg se sjećam po više-manje lijepim stvarima i ljudi uvijek imaju neke svoje razloge zašto nešto ne uspije. Moram priznati da je rastava braka jako grozna stvar, da je to vrlo teško preživjeti, da je to trauma za oboje, bez obzira na to kakav je brak bio. Uvijek mi bude žao kad pročitam da se dvoje ljudi rastaje jer sam sama prošla kroz to i znam da je to poprilična muka i da traje dugo”, kazala je za srpske medije.

“Ja apsolutno vjerujem u ljubav jer nas ljubav ne može razočarati, samo ljudi mogu. To što moj brak nije uspio ne znači da ništa drugo neće uspjeti i da neće biti još bolje i ono pravo”, dodala je Nina.