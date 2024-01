Nina Badrić novu dočekala u društvu Marka i Momčila: ‘Ni ne nude joj da pjeva’

Autor: B.G.

Nina Badrić je Novu godinu dočekala u Beogradu, gdje joj je društvo pravio stilist Marko Grubnić i njegov dečko Momčilo. Za novogodišnju je večer izabrala pripijenu crnu haljinu s izraženim dekolteom. Kosu je raspustila te je cijeli look upotpunila neutralnim make-upom.

Izgleda da se Ninin outfit jako svidio njenim obožavateljima pa je pjevačica na fotografiju dobila gotovo 5.000 lajkova.

“Tamo gdje je Nina, mora biti najbolje, od najboljeg, sama od sebe. ONA je praznik i za oči i uši”, “Divna slika, veoma lijepa, draga moja veoma elegantna haljina. Sretna Nova godina, Bog da te čuva i anđeli božji” te “Kada nam najljepša poželi najbolju do sada to mora biti savršen spoj. Neka i Vama bude najbolja, najuspješnija do sada u svim segmentima života”, samo su neki od mnoštva lijepih komentara koje je dobila.

Bilo je i zlih jezika

Dakako, u svakom žitu ima kukolja pa se ispod fotografija pronašao i pokoji zao komentar.

“Nini više ni ne nude da pjeva po trgovima”, glasio je samo jedan od njih.

Veselo diljem Hrvatske

I dok se Nina zabavljala u Beogradu, njene su kolege pjevale na trgovima diljem Hrvatske.

Zagrepčani su tako u 2024. godinu uplovili s riječkom grupom Let 3, kojoj se na pozornici pridružila i Alka Vuica; Splićani su uživali u nastupu Doris Dragović, Grše i Kuzme i Shake Zulu; u Rijeci je svirao Gibonni, nekoliko kilometara dalje, u Rovinju – Dubioza kolektiv. U Poreču je nastupao Petar Grašo, dok su u Puli za dobru zabavu bili zaduženi Vojko V i Indira. Zadar je u Novu ušao uz najveće hitove Ivice Iće Sikirića i Jole, a Dubrovčani su uživali u bezvremenskim hitovima Zdravka Čolića.