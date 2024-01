Nikolinu Pišek povezivali s princem, tulumarili i družili se: ‘On je zgodan i pametan, ali’

Autor: I.D.

Nakon smrti supruga Vidoja Ristovića, Nikolina Pišek privlači pažnju medija i javnosti, sa suprugom je dijelila život od 2013. godine. Voditeljica je uvijek izražavala svoju duboku ljubav prema Vidoju i otvoreno je govorila o njemu s iskrenim oduševljenjem.

Nije krila da je bila strastveno zaljubljena u njega, a isto tako nije skrivala ni bol i slom koji je osjetila nakon njegove iznenadne smrti. Budući da je Nikolina jedna od najpopularnijih domaćih voditeljica, njen je ljubavni život često bio predmet radoznalosti, a evo s kim su je sve povezivali prije nego što se skrasila s Vidojem.

Novinar Mark Cigoj bio je prva Nikolinina velika ljubav, a s njim je dobila svoju stariju kćer Hanu Leonardu kad je imala samo 21 godinu. Lijepu su Nikolinu 2005. povezivali s iranskim princem Kamranom Pahlavijem, unukom iranskog šaha Reze Pahlavija s kojim se upoznala dok je s njim radila intervju.

‘Jednostavno je nestalo vatre među nama’

Samo nekoliko tjedana kasnije susreli su se u Cannesu tijekom filmskog festivala. “On je jako simpa, zabavan, otvoren, obrazovan i privlačan muškarac, ali na vaše pitanje imam li što za objaviti o nama, nemam. Kami i ja smo frendovi, a tri dana u Cannesu proveli smo u zezanciji i partijanju, i to je sve”, rekla je tad Nikolina.

Iste je godine Nikolina bila u vezi sa zagrebačkim poduzetnikom Tomislavom Totićem s kojim ju je upoznala zajednička prijateljica Snježana Schillinger. Ljubav je potrajala godinu dana, a onda se saznalo za prekid. “Jednostavno je nestalo vatre među nama. Nikakva svađa nije bila u pitanju i sad definitivno nismo na nož”, otkrio je Tomislav nakon prekida.

Nikolina je tad otkrila da smatra da im je presudio interes medija i javnosti za njihovu vezu. “Bio je prevelik pritisak okoline na našu vezu i čini mi se da bi sve bilo drukčije da sam anonimna osoba”, rekla je ona. U lipnju 2007. Nikolina je u Rogoznici odlučila uzeti tečaj ronjenja i tad upoznala slavnog ronioca Kristijana Curavića. Zajedno su ostali tri godine, a Kristijan je čak zaprosio Nikolinu.









Nije krila poznate partnere

“Istina je, Kristijan me zaprosio prije godinu dana na moj rođendan, ali nije točno da naveliko planiramo svadbu, kako to prenose mediji. Mi i inače nismo ljudi koji bi takve stvari planirali. Ako do svadbe dođe, lijepo. Ako ne dođe, opet lijepo. Ono što je meni najvažnije jest da nam je zajedno lijepo, da se međusobno poštujemo, podržavamo i volimo, a ne vjerujem da bi mi to mogao osigurati bilo kakav komad papira, pa tako ni potvrda da sam udana žena”, rekla je voditeljica tad za Jutarnji list.

Do vjenčanja ipak nije došlo i par je prekinuo vezu. Tad se pisalo da ju je Kristijan prevario, no on je kasnije rekao da su svemu presudili njegovi financijski problemi do kojih je došlo kad mu je propao jedan projekt.

Dvije godine Nikolina je provela u vezi sa srpskim biznismenom Matijom Ćorkovićem. Par je bio u vezi na daljinu, on je tad živio u Berlinu, a ona u Hrvatskoj. Iako je u početku ona govorila da im ta daljina dobro dođe, na kraju im je daljina ipak presudila.

Nakon prekida s Ćorkovićem voditeljicu su povezivali sa srpskim nogometašem Nišom Saveljićem, no te su glasine oboje demantirali. Srpski su je mediji spajali i s bivšim srpskim vaterpolistom Aleksandrom Šapićem, no Nikolina je to brzo demantirala.