NIKOLINA PIŠEK SE RASPLAKALA: Ispod maske Vrtnog patuljka krio se poznati hrvatski umjetnik

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U šestoj emisiji Masked Singera već je bilo gusto u prvom dvoboju u kojem su se susreli Tovar i Čudnovište. Tovar je za ovaj nastup izabrao Albininu pjesmu – Tick Tock, a Čudnovište ‘Wickeg Game’.

Prvi dvoboj

Čudnovište je prva komentirala Antonija. “To je Hiljson”, rekla je Antonija, a Nikolina dodala kako ju je ovaj nastup rasplakao. Nives je cijelo vrijeme mučio trag kapelice, a opet je vrlo temeljito obrazložila svoj trag. I ona se složila da je riječ o Hiljsonu. Borkoje ustvrdio kako se ispod maske krije Jure Brkljača.



Tovar je oduševio žiri i publiku. Saša je u potpunosti bio uvjeren da je riječ o Damiru Kedži. Čak ga je i nakon prošle emisije nazvao i pitao je li to on. “Tužno da se toliko dugo znaš s Kedžom i da ga nisi odmah prepoznao”, rekao je Borko i dodao kako je to Ivan Dečak. Antonija je pak rekla kako je 80 posto sigurna da je to Damir Kedžo. Nives je promijenila mišljenje i ustvrdila da se ispod maske Tovara skriva prvak Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu – Tomislav Mužek.

Obje maske imale su sjajne izvedbe, a u konačnici se za prolaz dalje izborila maska Tovara.









Drugi dvoboj

U drugom dvoboju snage su odmjerili Leptirica i Vrtni patuljak. Vrtni patuljak pjevao je pjesmu ‘Danger! High Voltage’. Borko je tvrdio da se ispod maske krije Stoka, Nives da je riječ o Mariju Kovaču, a Antonija da je ispod maske Mario Petreković. “Nadam se da još uvijek imam obrve”, našalio se Saša zbog vatre u studiju. Kazao je da je ispod maske Ivan Dečak.

Leptirica je pjevala pjesmu grupe Magazin “Kako sam te voljela”. Nives sje bila uvjerena da se ispod maske krije njena najbolja prijateljica Ivana Mišerić. “Ja bih rekla da je to netko iz klana Huljić, odnosno mislim da je to Vjekoslava Huljić”, rekla je Antonija. Saša je rekao da se ispod maske krije Renata Sopek, a Borko da je ispod maske Hana Huljić.

Za prolaz dalje izborila se Leptirica.

Treći dvoboj

U posljednjem dvoboju večeri našli su se Medo i Kraljica.

Medo je otpjevao pjesmu grupe MI – Bam bam babalubam. “To je gospodin Šprajc”, rekao je Saša, a Borko se nadao da ga nitko neće iskopirati jer je i on bio uvjeren da je to poznati voditelj.

Kraljica je otpjevala pjesmu Bella Ciao. “Kraljica je Jadranka Kosor, jedan kroz jedan”, odmah je ustvrdio Saša, a Antonija je rekla da se ispod maske krije Sanja Musić Milanović. Borko je ustvrdio da je Kraljica Nina Violić.

Prema glasovima gledatelja, u dvoboju je pobijedio Medo.

Tijesna bitka za prolaz

Čudnovište, Vrtni patuljak i Kraljica našli su se u borbi za prolaz dalje. Čudnovište je otpjevalo pjesmu Franka Sinatre “New York, New York”, Vrtni patuljak pjesmu ”Hurt” Johnnyja Casha, a Kraljica je otpjevala pjesmu ‘Iznad Tesnja’ Halida Bešlića.

Prva spašena maska bila je Kraljica, a druga Čudnovište. Ispo maske Vrtnog patuljka krio se Miran Kuraspahić, kazališni redatelj, glumac, performer i glazbenik.

Borko je ranije mislio da se ispod maske krije Dušan Bućan, no na kraju je rekao da se ispod maske krije Marina Ivanović Stoka. Nives se isto predomislila i Dalibora Matanića zamijenila Marijom Kovačem. Antonija je rekla da se ispod maske krije Mario Petreković. Saša je napisao da je riječ o Antunu Rudanu, no isto je zamijenio mišljenje i rekao da se ispod maske krije Ivan Dečak.