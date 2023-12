Nikolina Pišek pripijena plesala uz voditelja Dnevnika: Pogledajte vatrene scene s fešte

Autor: I.D.

Voditeljica Nikolina Pišek u četvrtak navečer zabavljala se na RTL-ovom partyju i iz sveg glasa je pjevala “Fridu” od Psihomodo Popa: “Ali nitko nije bio njezin kralj.” U šljokičastoj kombinaciji, raspuštene kose, zabavljala se Nikolina s voditeljem Dnevnika Adrianom De Vrgnom, koji je pripijeno plesao uz Nikolinu. Sudeći po videu koji je Nikolina stavila na Instagram, na tulumu su se našli Antonija Blaće, Borko Perić, Saša Lozar…

No, Nikolina i Adrian bile su zvijezde večeri, Pišek je na zabavi istaknula figuru koju održava u teretani. Jednom je prilikom otkrila da jača mišiće na spravama i boksačkoj vreći, kao što je pokazala u listopadu na društvenim mrežama. “Vježbam dugi niz godina. Posljednje dvije godine bile su slabije zbog niza događaja koji su poremetili moju uobičajenu rutinu. Prvih šest mjeseci nisam mogla od tuge… Ali sada se vraćam u rutinu”, otkrila je nedavno.

Zbog nesretnog slučaja, došla je u fokus javnosti

Podsjetimo, Pišek je ponovno došla u fokus javnosti nakon nagle smrti supruga Vidoja Ristovića, a ove je godine otkrila da i nakon godine dana od nesretnog događaja nije joj lako nositi se s tim teretom. Nikolina je dušu otvorila kolegici Tatjani Jurić u gostovanju na podcastu Skip Or Beep dostupnom na YouTube kanalu bravo! radija. U trenutku kada su joj javili za smrt supruga Nikolina je s kćeri bila u Zagrebu, a Vidoje im se dan kasnije trebao pridružiti. To se, nažalost, nije dogodilo.

“Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto… Rekla je – ‘Vido je umro‘, a ja sam rekla – ‘Je li Vama dobro? Što se događa, Marija?‘ Naprosto to neko vrijeme nisam procesuirala…” započela je Nikolina pa je otkrila je li istina što se pisalo o smrti Vidoja, da je umro na masaži.

‘Imala sam trenutke kada me to jako ljutilo’

“Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njime, a moj svekar je to formulirao kao masaža… Sve je jako čudno, uglavnom zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zatajenja srca. Imala sam trenutke kada me to jako ljutilo, ali onda sam shvatila da je to jako nebitno i da gubim energiju, a imam puno važnije probleme u životu i stvari koje moram rješavati, na koje se moram fokusirati, djecu o kojoj moram brinuti”, ispričala je tada Nikolina.









Dušebrižnici su joj zamjerali što je prerano skinula crninu, vratila se na posao o kojem njezinoj obitelji ovisi egzistencija. “Shvatila sam da ljude užasno iritira da si živ i radno sposoban, da funkcioniraš. Ja na moju žalost jesam donekle javna osoba, netko je dobro izvukao paralelu i rekao javna osoba kao javni klozet, ja ne želim biti javni klozet i ako ispada vrlo često da jesam i svatko tko ima potrebu da napravi nuždu ima priliku da to i učini”, nastavila je.

“Ima ih takvih dosta, neki to rade kontinuirano. Nitko mi ne bi zamjerio da radim bilo kakav drugi posao… da sjedim u nekom uredu i tipkam za računalom, nitko se ne bi užasno uznemirio što bi se ja nakon nekog vremena krenula baviti svojim poslom. Ljude je užasno uznemirilo što sam se ja počela baviti svojim poslom koji je, Bože sačuvaj, javni posao – tako da je to bilo neprimjereno”, zaključila je tada voditeljica.