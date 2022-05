NIKOLINA PIŠEK: ‘Činjenica da ližete oltare ne znači da ste dobar čovjek, niti lice bez bora mrštilica znači da ste jednom godišnje na operacijskom stolu’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

U novom intervjuu za Story, nekadašnja voditeljica Nikolina Ristović otvoreno je progovorila o manje lijepim komentarima koje joj ponekad stižu na društvenim mrežama. “Moj je profil isključivo moja ‘prćija’, promatra li me netko i komentira na ovaj ili onaj način, nije me briga”, iskreno će Ristović.

“Ljuti me licemjerni toksični pozitivizam u kojem živimo. Nisam gonič fabricirane instagramske popularnosti i samim time ne moram se nikome opravdavati”, kaže Nikolina.

“Stvorena je jako opasna klima u kojoj svako javno iznošenje mišljenja, a svako je javno jer živimo u eri neograničenih sloboda na internetu, služi isključivo jačanju networkinga. Nema nikakve standardizacije, dobro i loše postoje samo ako su univerzalno proglašeni takvima, no ako izrazite neslaganje s univerzalnim, proglase vas bijednim povrijeđenim mrziteljem”, dodaje voditeljica koja se ovih dana sa suprugom i kćeri iz Beograda seli u Zagreb.

“Činjenica da ližete oltare ne znači da ste dobar čovjek, niti lice bez bora mrštilica znači da ste jednom godišnje na operacijskom stolu. A i ne kažem da je to loše. Puno je gore biti zao nego operiran. Ako ikada osjetim potrebu za tim, učinit ću što me veseli, kao i gomila onih koji me, kako kažete, kritiziraju, a redovito to i sami čine”, kaže i dodaje da je beskrajno živcira – licemjerje.

“Odgojena sam u uvjerenju da osoba koja diže spomenik sebi zapravo prikriva svoju nemoć. Odjednom su svi toliko važni da imaju potrebu imati svoj hashtag. Društvene mreže su toksično-entuzijastični univerzum pojedinaca koji vjeruju u svoju važnost i misiju širenja dobre energije. Eto, sada ću biti proglašena hejterom jer se usuđujem reći nešto protiv ustaljenog obrasca ponašanja. Iz te perspektive sve je dobro, mogu govoriti i o modi i kozmetici, lakše mi je o tome nego da moram smišljati samohvale o sebi”, zaključuje Nikolina.