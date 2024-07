Nikolina iz Braka na prvu zaintrigirala novom objavom: ‘Pravi partner je šlag na torti’

Autor: F. P.

Popularni sociološki eksperiment Brak na prvu završio je s emitiranjem protekle sezone, no o njemu se i dalje priča. Bilo da se radi o prošlosezonskim kandidatima ili nagađanjima o novoj sezoni, tema je i dalje aktualna. Osim Tamare i Filipa, osobito popularan par bili su i Nikolina i Anton.

Nakon završetka eksperimenta između njih se ipak nije rodila ljubav, nego prijateljstvo. Fitness instruktorica Nikolina osobito je aktivna na društvenim mrežama, gdje je nedavno pozvala fanove da joj postavljaju pitanja. Nimalo ne iznenađuje što je jedno od njih bilo o njenom ljubavnom životu, na što je dala i znakovit odgovor.

“A zaljubljena sam kako sam već rekla, u život – u avanture, u putovanja, u svoje ljude, Harleyja, u motore, u planine, prirodu i more, u bezbrojne mogućnosti života… Toliko toga postoji van muško-ženske ljubavi i smatram da to nije jedino čemu bi trebalo težiti u životu. Pravi partner je svakako šlag na torti”, istaknula je.

‘Previše ljudi se fokusira na to’

“Mislim da se danas previše ljudi fokusira na to da nađe pravog partnera, a premalo na to da postane pravi partner”, zaključila je, poslavši time dosta jasnu poruku. Mnogi su to shvatili i kao osvrt na njeno iskustvo pred kamerama, koje unatoč navijanju gledatelja ipak i nije bilo baš tako bajno nakon vjenčanja.

Podsjetimo, stručnjaci su u posljednjoj sezoni Nikolinu spojili sa Antonom, Kanađaninom hrvatskog podrijetla sa španjolskom adresom. Kemiju su gledatelji primijetili već pri samom vjenčanju, a i Nikolina je bila pozitivno iznenađena svojim televizijskim suprugom. Iako nisu opstali nakon showa, Anton je svojedobno bio otvoren i preseljenju u Hrvatsku.









“Zbog ljubavi, možda. Mislim da je najvažnija stvar za svakoga od nas ljubav prema sebi, moramo biti sretni sa svojim životima, svojom karijerom i zaista voljeti sebe prije nego što možemo podijeliti dio toga s drugom osobom. Zapravo, mislim da je ‘Brak na prvu’ definitivno najluđa stvar koju sam napravio”, izjavio je jednom prilikom.