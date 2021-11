NIKAD U ŽIVOTU NIJE VIDJELA NOVČANICE?! Britney otkrila što je prvo kupila nakon što joj je sud vratio karticu!

Autor: Š. P.

Prvi put otkako je sud donio odluku da se ukine skrbništvo nad njezinim imanjem i osobom, 40-godišnja Britney Spears obratila se javnosti u kratkom videu na Instagramu. Osim što se zahvalila fanovima koji su pokretom #FreeBritney skrenuli pažnju javnosti na njezino zatočeništvo, osvrnula se i na stvari koje od ovog tjedna smije raditi, a nije smjela punih trinaest godina.

Britney je u videu, naime, priznala da je mnogi pitaju kako se snalazi u prvim danima samostalnosti, i to nakon što je više od desetljeća za svaku sitnicu vezanu za svoj privatni i poslovni život morala dobiti dopuštenje odvjetnika te oca Jamieja.

“To je jako puno vremena za biti u situaciji u kojoj ne želiš biti. Iskreno, zahvalna sam za svaki dan, za to što imam pristup svom automobilu, za to što sam neovisna, za to što posjedujem bankovnu karticu, vidim gotovinu po prvi put, mogu si kupiti svijeće… To su male stvari za nas žene, ali čine veliku razliku i na tome sam zahvalna. Lijepo je”, rekla je Britney u videu i dodala: “Nisam tu da budem žrtva”.

‘Trebali bi biti u zatvoru’

U opisu videa je najavila mogućnost velikog intervjua s Oprom Winfrey i još se jednom okomila na svoju majku Lynn, ženu koja je u priči o skrbništvu ostala u sjeni, a za koju Britney kaže da je zapravo sve isplanirala.

“Znam da je neugodno s vama podijeliti činjenicu kako nikad nisam vidjela gotovinu ni vozila automobil, ali iskreno, ja i dalje ne mogu vjerovati kako su mi članovi obitelji i skrbnici mogli to učiniti… Bilo je demoralizirajuće i ponižavajuće. Uopće ne spominjem stvari koje su mi učinili, a zbog kojih bi trebali biti u zatvoru, da, uključujući moju majku koja redovito ide u crkvu!”, napisala je Britney i još jednom zaprijetila da će s javnosti podijeliti sve strašne detalje upravo ukinutog skrbništva.