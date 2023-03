NIKAD SRETNIJI! Zoran Šprajc na večeru izveo posebnu damu: ‘Imam dobru plaću, dobre honorare, možemo jest što hoćemo!’

Autor: Dnevno.hr F.Š.

Zoran Šprajc izveo je mamu na večeru u jedan riječki restoran, isti onaj u koji ga je majka vodila dok je bio dijete. U svojoj Facebook objavi napisao je da je mama htjela naručiti samo lignje zbog visokih cijena u restoranu, a Šprajc joj je odgovorio u svom stilu onako kako samo on to zna.

“Kad bi bio nečiji rođendan ili kad bi mami sjeo regres za godišnji, mama me ondje vodila na frigane lignje jer su to kao bile najbolje frigane lignje u gradu. Malo skuplje, al’ eto kao vrijede za počastiti se u svečanim prilikama. Puno, puno godina poslije, ja vodim mamu u restoran s namjerom da je počastim s nečim malo boljim od friganih lignji, s idejom da se nekako odužim za sve one frigane lignje kojima je ona mene častila. Ali jok, ona želi jedino frigane lignje jer ‘sve drugo je skupo’. Alo, mama šta je skupo, imam dobru plaću, dobre honorare možemo jest što hoćemo! Neka veli, tebi treba, nemoj se trošit na mene. I tako jedva jedvice, na rubu nervnog sloma nagovorim je da proba neki kvarnerski bakalar, zanimljiva kombinacija s tijestom čini mi se. I ajde bilo joj na kraju drago, “fino je bilo” veli. A ja sretan kao onda kad smo na frigane lignje išli” napisao je Šprajc.





Ljudi su naravno oduševljeno komentirali fotografiju. “Jedino biće koje nema zamjenu…MAMA“, “Topla priča, dobar sin i dobra mama”, “Ma svaka čast! Tako rade dobri sinovi!”, “Ovakva priča izmami suze, pozdrav gospođi mami i vama” bili su samo neki od komentara.