NIKAD PRIJE VIĐENE SNIMKE Mlada i zaigrana britanska kraljica kakvu dosad još nismo vidjeli

Britanska kraljevska obitelj je putem službenog Twitter računa zahvalila javnosti na čestitkama koje su kraljici Elizabeti II. upućene u povodu njezina 94. rođendana.

“Svima vama koji rođendan danas proslavljate kod kuće, sa ili bez svojih najmilijih, šaljemo tople pozdrave”, poručila je kraljica, koja je dan provela u dvorcu Windsor s princom Filipom.

Buckinghamska palača objavila je arhivske video snimke mlade Elizabete u dječjim kolicima i snimke s obale mora na kojima pleše sa sestrom, princezom Margaret, piše BBC.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉

🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020