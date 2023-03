‘NIKAD NISAM IMAO TAKVOG PACIJENTA, TO SU EKSTREMI’ Siniša Glumičić o mitovima estetske kirurgije: ‘Postoji cijelo jedno crno tržište, na društvenim mrežama ima svega’

Autor: Tea Šojat / 7dnevno

Primarijus dr. med. Siniša Glumičić od svog je imena izgradio u jedan od najprepoznatljivijih brendova hrvatske estetske kirurgije. Već 1994. godine, kada je osnovao polikliniku “Glumičić Medical Group”, za njega je znala čitava hrvatska javnost, a on nam otkriva kako mu je to pošlo za rukom.

U njegove ruke prepustile su se neke od najljepših poznatih Hrvatica, poput Anice Kovač, Marijane Batinić i Lejle Filipović.

Kako je primarijus poznat po rušenju brojnih tabua koji su povezani s estetskom kirurgijom, nismo mogli pronaći boljeg sugovornika kojeg bismo upitali ono što mnoge zanima, ali se nisu usudili ili nisu imali priliku pitanja postaviti pravom majstoru ovog delikatnog zanata.

*Kada ste osnovali svoju polikliniku, bili ste najmlađi estetski kirurg u Hrvatskoj, ali svi su već tada znali za vas. Čemu to pripisujete? Nešto ste morali učiniti drugačije od drugih..

Puno stvari se poklopilo, a imao sam i velik privilegij i sreću da sam mogao učiti od najboljih, kod nas tako i u inozemstvu. Istina je da sam diplomirao medicinu sa 22 godine kao tada najmlađi liječnik u bivšoj Jugoslaviji, te sam ujedno bio i prvi privatni specijalizant na ovim prostorima – kod tada pionira i dojaena estetske kirurgije, pokojnog prof. Boška Milojevića. On je bio fantastičan učitelj i baratao je širokim znanjem, no prebrzo i prenaglo je otišao i nisam imao druge opcije nego pokušati crpiti što više znanja iz drugih izvora, ponajprije iz SAD -a, gdje sam završio srednju školu i gdje sam, prije početka specijalizacije kod prof. dr. Milojevića, proveo gotovo godinu dana na nekoliko klinika za plastičnu i estetsku kirurgiju u Bostonu. Odmah po završene specijalizacije u Zagrebu, otvorio sam svoju privatnu praksu 1995 .godine, te sam, iako sam imao tek 28 godina, startao sam sa svojim mladim timom punom parom.





*Jeste li proučavali ljudima lica, gledali što biste mijenjali, korigirali? Događa li se to danas kada ugledate nekoga na ulici?

Ne možete pobjeći toj analizi ljudskog lica. Pogotovo kad vam je to i strast i posao i kruh. I tada, u mojim počecima, pa i danas, 30 godina poslije, uvijek me fascinira koliko smo svi različiti i unikatni, a opet nekako isti. Nema istog nosa, ili istih ustiju, očiju…, svaki čovjek je anatomska specifičnost za sebe, a opet, svi smo u načelu slični, imamo iste mišiće, tetive, krvne žile…Naravno da, kad vam se kirurgija uvuče pod kožu, uvijek pomislite: Hm, ovo bi stvarno bilo puno bolje kad bi malo oblikovao, smanjio, prilagodio ostatku anatomije lica.. Nekad sam to i sugerirao, no danas mi to vrlo rijetko pada na pamet, uglavnom ako ljudi to od mene traže. Uostalom, često su te male nesavršenosti izgleda upravo ono što lice čini interesantnim i atraktivnim.

*Koliko vas usrećuje mijenjati izgled ljudi?

Obožavam svoju struku, ja živim taj moj posao i nikad mi nije teško o njemu pričati, razgovarati, objašnjavati…Uostalom, i danas, nakon toliko godina, svaki put kad idem u svoju kliniku, uvijek sam nekako sretan i veseo. Jednostavno uživam u toj mojoj profesiji, u timu ljudi koji su samnom od samih početaka, u cijelom tom svijetu estetike koji smo kreirali za naše pacijente, od koji su mnogi tijekom tih godina postali i dragi prijatelji. A kada me pitate usrećuje li me mijenjati izgled ljudi, ne bih rekao da ga mijenjam, ja ga jednostavno poboljšavam. I to uvijek maksimalno prirodno koliko je to moguće da se onaj dio koji korigiramo što ljepše i prirodnije uklopi u postojeću cjelinu.

*Kako ste se osjećali prvi put kad ste nekog operirali, sjećate li se o kakvoj je operaciji bila riječ?

U svojoj edukaciji svaki specijalizant provodi sate i sate asistirajući starijim kolegama specijalistima i korak po korak kreira svoju samostalnost i vještinu. Teško je sjetiti se baš prvog koraka jer sam uz profesora Milojevića obavio cijeli niz zahvata koje je on nadzirao, pripomogao. Tada smo imali i naš ogranak u Rogaškoj Slatini, kamo sam često sam išao i obavljao zahvate u lokalnoj anesteziji kao što su transplantacija kose, ekscizija madeža i sl. No, kad sam startao sa svojom ustanovom, već smo prvog dana imali četiri ili pet operacija – od korekcije nosa do liposukcije. Činjenica da sam sam, bez ikakvog starijeg kolege, nije me nimalo pokolebala i imao sam prije svega povjerenje u sebe te u svoj tim.









*Koja Vam je najdraža, a koja najteža operacija koju ste obavili?

To je gotovo nemoguće izdvojiti, pogotovo nakon toliko godina i toliko operacija iza mene. Svaki operacijski zahvat koji donese sreću i zadovoljstvo pacijentu ispunjava vas i kao doktora i kao čovjeka. Ponekad rezultati mogu biti dramatični, doslovno šokantni, a ponekad su toliko minuciozni da osim pacijenta i mene nitko drugi ni ne vidi što se u stvari promijenilo. Ima operacija koje su vrlo teške, posebno korektivni zahvati gdje se radi o reoperaciji. Imali smo pacijente koji su, prije nego su došli do mene, operirali nos ili lice i po četiri ili pet puta i svaki put dodatno zakomplicirali već ionako kompliciranu anatomiju. Imali smo pacijenticu iz Makedonije koja je nakon par neuspješnih operacija nosa u drugim klinikama došla do mene te gdje smo tijekom operacije izvadili plastičnu cijev iz nosa za koju ni ona sama ni ja nismo znali da je implantirana i da je u stvari predstavljala nekakvu okosnicu stabilnosti nosa, koji je, naravno, izrazito ožiljkasto reagirao na taj potpuno nestandardni implantat.

*Koliko često radite “popravke” tuđih ili svojih operacija i koje su najčešće?









Skoro 30 % svih rinoplastika, tj. korekcija nosa, koje radim i koje su ujedno moje najčešće operacije korektivni su zahvati na već operiranim nosevima iz drugim ustanova. Korekcija nosa spada među daleko najkompliciranije i najzahtjevnije estetsko-funkcionalne operacije i tu se često i najmanje pogreške lako uočavaju pa nije neuobičajeno da tih korekcija ima najviše.

Korektivnih zahvati na mojim pacijentima kreću se u razini 1 do 2 posto, što odgovara prosjeku najboljih svjetskih klinika. Bitno je da se svaki kirurg zna nositi s komplikacijama jer one su sastavni dio tog posla i iako vrlo rijetke, uvijek su moguće.

*Jeste li ikad odbili popraviti nečiji “rad” i zašto?

Više puta. Uvijek svakom pacijentu sugeriram da se pokuša dogovoriti sa svojim liječnikom koji je prvi izveo zahvat da mu on napravi i korekciju. U pravilu nikada ne operiram ako nisam maltene 99% siguran da mogu istinski pomoći. Ako imam osjećaj da su tkiva do te mjere”iscrpljena” ili ” devastirana ” ili da postoji cijeli niz drugih situacija u kojima bi dodatni zahvat mogao više štetiti nego pomoći, neću se upustiti u taj proces.

*Neki kažu da nakon estetske operacije nos brže ” pada”, a slično se govori i za implantate u grudima. Je li to točno i trebamo li nakon određenog broja godina ponoviti operaciju, promijeniti ili čak izvaditi implantate u grudima ili možemo s njima u grob?

Ako je operacija nosa pravilno odrađena, nema potreba za ponavljanjem zahvata više nikada. Ništa brže taj nos ne “pada” nego neoperirani nos, no morate biti svjesno da cijelo ljudsko tijelo, kao i lice, polako putuje prema dolje kako idu godine starosti. Što zbog sile teže, što zbog slabljenja tkiva, gubitka kolagena, potkožne masnoće, slabljenja muskulature i sl. Što se implantata za dojke tiče, oni se ne rade s određenim rokom trajanja i nema ih potrebe mijenjati ili vaditi tako dugo dok nema nekakve reakcije tijela na njih. No ako se razvije tzv. fibrozna kapsula ili inkapsulacija, ili ako se pojavi neka bolnost, treba razmisliti da se implantati promijene. Uostalom, tehnologija stalno napreduje i današnji implantati neusporedivo su kvalitetniji nego implantati rađeni prije 20 i više godina, tako da pacijentice koje imaju implantate starije od 20-ak godina neće pogriješiti ako ih odluče promijeniti.

*Koliko je operacija nosa opasna i koje su najčešće komplikacije koje se pojavljuju?

Iako vrlo zahtjevna i složena, u rukama iskusnog kirurga operacija nosa vrlo je sigurna. Od komplikacija može se pojaviti krvarenje iz nosa nakon zahvata, hipertrofično zarastanje tkiva nosa, priraslice u sluznici nosa i sl..

*Postoji li maksimalan broj operacija nosa nakon kojih ga više ne bismo smjeli dirati i zašto?

U pravilu se nos operira samo jednom – i to bi trebalo biti to. Ponovne korekcije nosa nakon već obavljenog zahvata su iznimka, a nikako ne pravilo. Ja sam imao nekoliko pacijenata koji su, prije nego su došli do mene, već imali četiri, pa i pet operacijskih korekcija nosa. Svaki zahvat iza sebe stvara ožiljkasto tkivo, mijenja anatomiju nosa, cirkulaciju, dišne puteve. U jednom trenutku zasigurno postoji mogućnost da svaka daljnja operativna korekcija može učiniti više zla nego dobra. Treba znati reći – ne.

*Ponekad se dogodi da operirane osobe ne mogu ili im je teško gledati svoje “novo” lice u ogledalu nakon operacije nosa i drugih zahvata na licu, a razlog nije u tome da im se ne sviđa rezultat. Zašto se to događa i komu se obratiti u takvim trenucima?

Da, postoje i takve situacije. Poneki pacijenti imaju sasvim drugačiju predodžbu o sebi od onoga što dobiju nakon zahvata, te iako je kirurški i estetski sve obavljeno kako treba, teško se mire sa svojim novim izgledom. Uglavnom vrijeme učini svoje, kao i podrška njihovih bližnjih, a isto tako je izuzetno važno imati i dobru preoperativnu analizu sa svim fotografijama. Nakon određenog vremena prihvate svoj novi izgled i shvate da je istinski bolje. U nekim ekstremnim slučajevima može se tražiti i psihološka pomoć, iako osobno nisam imao takvih pacijenata.

*Može se čuti da svaki doktor ima prepoznatljiv stil, da radite “iste noseve”. Je li to stvarno tako? Vidi li se uistinu nekakav “potpis” doktora?

Istina je da svaki kirurg, pa tako i estetski kirurzi, imaju svoj stil operiranja, svoju tehniku, svoj pristup tkivima…, no nitko ne može raditi “iste noseve” jer je svačiji nos u startu drugačiji. Jednostavno svi smo različiti, kako prije tako i poslije zahvata. Svatko ima različitu debljinu kože, hrskavice, širinu nosnica, poziciju kosti, .pa čak i da želite da svi izgledaju isto, ne biste to mogli postići. Poanta kvalitetne operacije je što bolje prilagoditi novi oblik nosa licu pacijenice ili pacijenta, dajući mu novu, skladniju formu, elegantniji izgled, a pritom uvažavajući i želje samog pacijenta, kao i anatomske specifičnosti svakog pacijenta.

*Često viđamo ljude koji su “ispeglali” lice, ali vrat nisu uspjeli. Koliko je teško pomladiti vrat i kada je najbolje vrijeme za to?

Da, vrat uvijek predstavlja specifičnu anatomsku zonu i nekako mi se čini da je jedino pravo i adekvatno rješenje za vrat lifting koji uglavnom ide uz lifting lica. Lice možete tretirati filerima, botoksima, svim i svačim i rezultati se vide, ali vrat uglavnom ne. Koža vrata različita je od kože lica, baš kao i muskulatura, te je jedino pravo rješenje – kirurški lifting. U pravilu se to radi nakon navršene 50. godine života.

*Jeste li ikada bili nezadovoljni rezultatom operacije i zašto?

Postoje situacije u kojima, koliko god se trudili, ne možete postići ono što želite. Jednostavno se nekad struktura tkiva i organizma takva da ne možete posložiti ono što želite, ili je proces zarastanja izvan svih očekivanih projekcija ili je pak neki drugi faktor u igri. Znate kako se kaže: u medicini dva plus dva nisu uvijek četiri.

To su izuzetno rijetke situacije , ali ih ima svaki kirurg.

*Radite li operacije na muškim spolnim organima? Ako da, koje?

Ne, nisam se nikad bavio tim zahvatima. No docent dr. Džepina, koji već dugi niz godina surađuje sa mnom i kojim ima svoju polikliniku u istoj zgradi, ekspert je za tu vrstu zahvata i jedan je od najboljih stručnjaka u Evropi za zahvate na muškom spolovilu.

*Pratite li na društvenim mrežama stranice na kojima žene i muškarci traže savjete komu se obratiti za popravak loše estetske operacije. Je li vas nešto od viđenog posebno šokiralo?

Ne, ne pratim te stranice. Znam da svega i svačega ima na društvenim mrežama, ali nekako želim vjerovati da će svatko ozbiljan pokušati potražiti pravi savjet i pomoć u profesionalnoj i stručnoj ustanovi, a ne po sistemu rekla-kazala.

*Što mislite o povećanju usnica koje se rade u beauty salonima ili kod stomatologa?

U beauty salonima to se ne bi smjelo raditi i zakonski je zabranjeno. No kolege stomatolozi imaju pravo koristiti i raditi filere, posebno u oralnoj regiji, naravno, nakon završene edukacije za tu vrstu zahvata.

Nažalost, u kontekstu korištenja ovakvih nekirurških metoda, postoji cijelo jedno crno tržište koje je vrlo teško regulirati, ali znam da se radi na tome.

Što muškarci najčešće žele mijenjati na sebi, a što žene?

Na mojoj poliklinici to je nos. I kod muškaraca i kod žena. Odmah zatim kod žena prednjači face lifting, a kod muškaraca korekcija kapaka i podočnjaka, zatim liposukcija abdomena.

Prema svjetskim statistikama, najtraženiji zahvat koji muškarci traže je prije svega transplantacija kose, no taj zahvat više ne radimo.

*Kada je vrijeme da se podvrgnemo “operacijama” pomlađivanja, a kada za tzv. neinvazivne procedure, kao npr. fileri i botoksi?

Ponajprije sve ovisi o strukturi lica, genetici, kvaliteti kože i tkiva same pacijetnice ili pacijenta. Ima ljudi koji već u četrdesetima mogu razmišljati o kirurškom pomlađivanju, a ima i onih kojima nikakav “nož” nije potreban ni šezdesetim godinama. U svakom slučaju, smatra se da se sa botoks injekcijama može početi u trideset i nekoj, baš kao i s filerima, a ulaskom u pedesete kirurgija pomlađivanja daje puno prirodniji i dugotrajniji, i naravno, puno efikasniji rezultat.

*Da niste estetski kirurg, čime biste se bavili?

Hmm, teško pitanje, veliki sam zaljubljenik u glazbu i film. Uvijek me je fascinirala filmska režija i mislim da bih išao tim putem.

*Veliki je broj poznatih pacijenata za koje se govori da su bili kod vas, od bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, do Melanije Trump, Severine, Lepe Brene..koliko ima istine u tome i skrivaju li oni to ili ne?

Nikad ne govorim o imenima i identitetu svojih pacijenata ako oni sami to ne iznesu u javnost. Bile to javne osobe ili potpuni anonimci. Određene poznate osobe koje to nisu skrivale pomogle su razbiti razne nepotrebne predrasude o estetskoj kirurgiji i skinuti veo tabu-teme s moje struke, na čemu im uvijek i svima uvelike zahvaljujem.

*Puštate li još glazbu tijekom operacija i što najčešće svira?

Apsolutno – u mojoj klinici glazba je sastavni dio interijera. Svi obožavamo glazbu, i sluša se svašta – jazz, do R&B, funk, house music…Petkom uvijek ide hrvatska glazba, od Songkillersa, Dine Dvornika do Olivera dragojevića, Nine, ZsaZsae, Gibonnija…,svega tu ima!

*Glazba je tu da vas opusti ili?

Da učini život ljepšim – i meni i pacijentu na stolu.

*Imate li neke posebne pripreme prije ili poslije operacija, neki način opuštanja ili je to danas već postala rutina za Vas?

Ja svako jutro prije nego što dođem u kliniku odradim trening, bio to pilates, čisti fitness ili šetnja s mojim psima..ali to mi je uvijek uvod u moj radni dan i daje mi određeni mir.

*Što volite raditi u slobodno vrijeme, kako “punite” baterije?

Jako volim provoditi vrijeme sa svojim sinovima, kao i sa svojom kćeri koja je još u onom divnom razdoblju kada joj je tata “jako zabavan”. Imamo i dva divna peseka koji me izvedu u podužu šetnju svaku večer, bila kiša, sunce ili snijeg. Obožavam i duge vožnje motorom, na koje u pravilu idem sam.

*Nakon nedavnog gostovanja u emisiji “Kod nas doma” mnoge su žene komentirale kako Vam godine sjajno stoje, a komplimenata na račun vašeg izgleda nije nedostajalo. Jeste li na sebi nešto mijenjali i, ako jeste, što?

Ne, nisam ništa mijenjao, niti ću. Zadovoljan sam sobom i svojim izgledom i prilagođavam se godinama kako idu. Nekako se držim one stare Let*s grow old gracefully”.