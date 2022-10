‘NIKAD JE NE ZOVITE JUGOSLAVIJOM’ Amerikanac napravio popis stvari koje ne treba raditi u Hrvatskoj: ‘Osjetljiva im je tema rat sa Srbijom’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Travel bloger iz Amerike, Kevin Martin, na svom YouTube kanalu dijeli sadržaje s putovanja, a ovog puta dotaknuo se i Hrvatske, koju je posjetio 2019. godine, pa je sastavio popis stvari koje u ‘Lijepoj našoj’ ne treba raditi.

Ne ostavljajte smeće po plaži

Hrvatska je prekrasna zemlja s prekrasnim plažama. Hrvati su napravili jako dobar posao održavajući svoje plaže vrlo čistima u usporedbi s mnogim drugim mjestima. Posvuda postoje javne kante za smeće koje se redovno prazne. Nema izgovora za bacanje smeća, kad je kanta za smeće uvijek na dohvat ruke na hrvatskim plažama.





Ne govorite o politici

Puno je osjetljivih tema oko rata sa Srbijom i raspada Jugoslavije. Većina obitelji bila je na neki način pogođena ratom, tako da su ovo vrlo bolne teme. Bolje je ne ulaziti u te rasprave.

Ne zaboravite ostaviti napojnicu

Toliko sam navikao da ne dajem napojnice u Aziji da nisam dao ni u prvom hrvatskom mjestu gdje sam jeo. Kasnije sam saznao da je 10 posto uobičajeno i da to možete povećati do 15 posto za iznimnu uslugu. Ovo je sjajan savjet za putovanje u Hrvatsku!

Ne putujte vlakom po Hrvatskoj









Umjesto toga idite autobusom. Za razliku od većine Europe, hrvatski željeznički sustav nije najbolji. Ne voze baš često. Na primjer, postoje samo dva vremena vožnje vlakom od Zagreba do Splita (ili Dubrovnika). I vožnja dugo traje. Vožnja vlakom od Zagreba do Splita traje gotovo 6 sati, a možete stići tamo za 4, a još bolji je let od 45 minuta koji košta svega oko 50 američkih dolara. Ali ne brinite – i autobusi su odlični!

Hrvatsku nikad ne zovite Jugoslavijom ili bivšom Jugoslavijom

Slično kao i razgovor o politici, ovo je osjetljiva tema. Ovo bi bilo kao da bivšu Englesku zovete SAD. Da, prije smo bili dio Engleske, ali nismo bivša Engleska. Ista stvar. Hrvatska je Hrvatska… Jugoslavija je bila još jedna država koja više ne postoji.









Kevin je u Hrvatskoj proveo 30 dana te je obišao Dubrovnik, Hvar i Split gdje se najviše zadržao. Za Hrvatsku kaže da je jedno od boljih mjesta za posjetiti.

‘Imate plaže, gradove, planine, puno dvoraca i šarma starog svijeta. Kada posjetite Hrvatsku postoje određene stvari koje vjerojatno ne biste trebali raditi. Za izradu ovog popisa dobio sam neke informacije od svojih hrvatskih prijatelja’, prenosi Klix.ba