NIKAD EMOTIVNIJI IZAZOV: Kandidati se borili za dva mjesta u finalu, Čapo ih naljutio, a neočekivani posjet doveo do suza

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Sinoćnja epizoda “Života na vagi” bila je vrlo emotivna, kako za kandidate, tako i za gledatelje pred malim ekranima. Osim što su se kandidati borili za dvije ulaznice u finale, imali su priliku zajedno s gledateljima prisjetiti se nekih prijašnjih kandidata čije su priče inspirativne svakome tko se u životu bori s prekomjernom težinom, ali i nekim drugim manjim ili većim problemom.

Što je finale bliže, želja za ulazak u posljednju fazu natjecanja u svakome je sve veća, a s emocijama se sve teže nositi. Kandidati su sinoć prošli i zadnji veliki izazov ove sezone, a zasigurno je to dosada bio najposebniji. Naime, zadatak je bio u sanjkama 700 metara uzbrdo vući težinu koju su izgubili tijekom showa, a na svakih 50 metara trebali su skinuti kilažu koju su taj ciklus izgubili. Prvoga na cilju čekala je zlatna ulaznica za finale.

Prvi finalist razočarao je ostale kandidate

Čapo, koji je uz dva treninga dnevno u rutinu ubacio i hodanje po 30 kilometara, na posljednjem je vaganju izgubio 7,7 kilograma, a u ovom je izazovu definitivno rasturio. Do cilja je došao daleko prije svih, a osvajane zlatne ulaznice posvetio je svojoj sestri. “Ovo je poseban doživljaj, posebna sreća. Gledam u jezero, držim svoju zlatnu ulaznicu i jako sam ponosan na sebe i govorim si ‘svaka čast Čapo'”, rekao je.





Čapo je pobjedom naljutio ostale kandidate, pogotovo ženski dio, jer je napravio suprotno od onoga što je govorio cijeli tjedan. Čapo je zbog svog dosadašnjeg uspjeha bio siguran za finale i bez ulaznice, stoga su djevojke smatrale da je pobjedu trebao prepustiti nekome drugome, kako je i sam govorio da će učiniti. „Ima siguran ulazak u finale, ali morao je uzeti i zlatnu ulaznicu“, prigovarala je Anja, no Edo je smatrao kako su izgubili kompetitivnost i prije nego što su počeli odrađivati današnji izazov.

Ovaj izazov posebno je bio zahtjevan Željki, no uz podršku trenera Ede, a i ostalih kandidata koji su joj se pridružili nakon što su odradili svoj posao, uspjela je doći do cilja. Upravo se u tim trenucima vidjela povezanost koja je među svima njima nastala, unatoč tome što su svi željni prolaska dalje.

Neočekivani posjet

Kandidate je iznenadio posjet natjecatelja prošlih sezona, a zasigurno su i gledatelji ostali oduševljeni njihovim izgledom. U Lividragu su stigli Mirna Posavec (4. sezona), Luka Smoljo (4. sezona), Zdravka Kapetanović (5. sezona), Kristina Tkalec Čopec (2. sezona) i Hana Sokač (1. sezona), a s kandidatima su podijelili svoja iskustva te poneke savjete za život nakon showa.

Posebno su im htjeli naglasiti kako ih vani čeka još veća borba, no uz čvrstu odluku i pomoć drugih, zasigurno će uspjeti živjeti kako žive u Lividragi. Posebno emotivni bili su trenuci kada je Mirna govorila o smrti svoje majke, s namjerom da kandidatima pokaže kako se ni u najtežim trenucima ne treba prepustiti hrani i prežderavanju jer u tome definitivno nije spas.

Osvojena i druga ulaznica za finale

Treneri su za kandidate pripremili jedan neobičan izazov – trebali su zavrtjeti kolo sreće i ono što im pokaže, to je njihovo. U ponudi je bilo 50, 100, 200 i 500 kalorija, a svi su se borili za drugu zlatnu ulaznicu u finale. Boris, Lara, Željka i Anja odlučili su sudjelovati, do je Roko to odbio te je s Čapom, koji je za finale siguran, bodrio hrabru četvorku.

Boris je u prvom pokušaju dobio 200 kalorija, a odlučio se za dvije bevande, kao i Lara koja je dobila 100 kalorija i popila jednu čašu. Anja je 500 kalorija unijela hamburgerom, a Željka se za svojih 500 odlučila za čokoladu. Odmah na početku drugog kruga Boris je zavrtio kolo točno onako kako treba i osvojio drugu zlatnu ulaznicu.









U finalu ćemo gledati Čapu i Borisa, a u današnjoj epizodi saznat ćemo tko će od preostalih četvero kandidata imati najviše sreće. Ostali su Anja, Željka, Lara i Roko, a samo su dva mjesta.