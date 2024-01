Nika Turković i Dino Jelusić ne žele na Doru: ‘Ne mislim da imam želudac za to’

Uoči Dore mnogi, najčešće putem društvenih mreža, pribjegavaju predviđanju pobjednika i našeg predstavnika na Eurosongu. Velika pomutnja nastala je ove godine nakon objave svih pjesama za Doru 2024, ali usprkos velikoj navali, bilo je i onih izvođača koji nisu niti pomislili na to da bi se prijavili.

Nika Turković i Dino Jelusić jedni su od izvođača koje vjerojatno nećemo u budućnosti imati prilike slušati i gledati na Dori, a svoje su razloge otkrili u talk-showu “Ženska priča” voditeljica i spisateljice Marijane Perinić.

Na upit jedne gledateljice hoće li se prijaviti na Doru i imaju li ovogodišnje favorite, glazbenici su odlučili malo detaljnije pojasniti razloge zašto se ne vide na Dori, no o favoritima nisu htjeli previše govoriti. Jelusić je rekao kako je nešto pjesama poslušao, dok je Turković otkrila da je preslušala sve pjesme, kao i da ima favorita, ali nije željela otkriti o kome je riječ.

“Ne bih nikad više”

“Ja sam svoje odradila i ne bih više nikad. Ja sam preslušala sve, ja jako to volim, i ja sam stvarno fan i pratim, ali ja osobno se ne bih više trenutno u svom stanju prijavila jer ne mislim da imam želudac za to i ne mislim da je to trenutno mjesto kojem se nužno treba težiti. Nekako mi se to malo ‘iznegativilo’, ali imam favorite”, pojasnila je glazbenica.

Dino je odlučio dati odgovor, kakav je mislio da neće nikada dati. Naime, otkrio je kako je svojevremeno dobio poziv za sudjelovanje na Dori, ali ga je odbio.

“Ako failaš, onda si prodana duša”

“Čak kad sam to vidio sam pomislio možda bi bilo dobro uvalit ljudima nešto žešće, ali s druge strane publika kojoj ja težim ne oprašta takve stvari. To je dvosjekli mač. Ako odeš na Eurosong i ‘failaš’ u principu si onda prodana duša i nisi uspio”, rekao je Jelusić, između ostalog te otkrio kako je tada prvi put došlo do ekstremnog neslaganja između njega i oca.

“Moj otac, koji je uvijek imao ideje, jer rekao: Ne, Dora nije za tebe, ovo možda nije najpametnija ideja”. Dino je u konačnici poslušao savjet oca, a danas dijele isto mišljenje.