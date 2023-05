‘NIJE TO NAŠA ŠALICA ČAJA!’ Prlja na prepunom Korzu otvorio dušu: Letovci traktorom stigli na pozornicu

Autor: Dnevno.hr/L.B

Riječani su u četvrtak predvečer na Korzu dočekali svoje Letovce, koji su pristigli iz Liverpoola s Eurovizije kući.

Slavlje ŠČ počelo je u Splitskoj ulici (ispred trgovine Dallas Music Shop Rijeka) odakle su Let 3, na traktoru, u 19 sati krenuli preko Korza, prema pozornici.

“Operite guzice i pripremite ruže”, poručili su Letovci svojim sugrađanima prije samog dočeka. Let 3 stiže traktorom na riječki Korzo





‘Vrijeme će pokazati kakav smo trag ostavili’

“Puno je impresija, utisaka i emocija koje se tek trebaju slegnuti, a najviše nas je dojmilo to da smo uspjeli biti prepoznati negdje gdje nitko nikad nije čuo za nas. Teško je to riječima opisati, ali kad doživite da u finalu Eurovizije cijela dvorana skandira ŠČ kad je pauza tijekom snimanja, pa to smo priželjkivali u snovima. Eto, obistinilo nam se. Mi smo prezadovoljni, neka Eurovizija bude takva kakva je, nije to naša šalica čaja. Mislim da će vrijeme pokazati kakav smo trag ostavili”, rekao je Zoran Prodanović Prlja za 24sata.

Dodao je kako cijeni mišljenje žirija, no i kako to nije njihova domena.

“Oni možda nisu u našem nastupu našli nešto da nam daju više bodova, ali glas publike nas je fascinirao, osobito jer ne dolazi iz naše zemlje. Ljudi su nas zapamtili”, kazao je.

Letovci su bukirani kroz cijelu godinu.

“Odmora nema, ovo je naš poziv. Nekad ne treba ni previše odmarati iako bih se volio odmoriti”, dodao je Prlja.

“U Rijeci je uvijek najljepše. Tu smo se rodili, a kad se tu rodiš uvijek se vraćaš . To je ta poveznica, uvijek dođeš kući i skuhaš ručak na koji si navikao i družiš se s ljudima koje poznaješ i ides na pićence”, dodao je Mrle.