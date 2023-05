‘NIJE TO MATURALNO PUTOVANJE’ Ksenija Urličić o Eurosongu: ‘Ekscesi bez pokrića su banalni, smiješni’

Autor: Dnevno.hr/ F.P.

Zovu je ‘čeličnom lady’ zabavnog programa, a ona sama kaže da je to radi toga što je od suradnika tražila veliku disciplinu. Dolazak na poziciju šefice Zabavnog programa bio je ostvarenje sna za ovu legendu televizijskog uredništva, Kseniju Urličić.

Za povijest Hrvatske na Eurosongu smatra da smo 1999. godine u Izraelu postigli najveći uspjeh, kada nas je sa pjesmom ‘Marija Magdalena’ predstavljala Doris Dragović. Iza pjesme inače stoji autorski par Tonči i Vjekoslava Huljić.

“Pripremila se fantastično za presice, dobro je govorila engleski. Naše šanse su bile sjajne i do posljednjeg trena smo bili prvi na kladionicama. I onda se odjednom nešto dogodilo. I danas sam uvjerena da je to što se dogodilo bio prijelom stoljeća. Naime, sljedeći Eurosong se trebao dogoditi na prijelomu stoljeća. Neki mudri ljudi iz rukovodstva Eurosonga dosjetili su se kako ne bi bilo dobro da se dogodi u jednoj maloj Hrvatskoj. A to bi se dogodilo kad bismo mi pobijedili,” rekla je Ksenija za 24 sata.





Na pitanje o ritualima gledanja Eurosonga kaže da nije previše objektivna. “Kad dođe [naša] pjesma, kažem: ‘Ovo je ipak dobro, postići ćemo nešto’. Tu je taj subjektivizam, unutarnja želja ‘hajde idemo’. Dosta sam uzbuđena kad to gledam,” govori.

Za naše ovogodišnje predstavnike, Let 3, kaže da je dobro da imaju drugačiji nastup: “Izlaz iz uobičajenih okvira dobar je korak.” Dodala je kako prije “incidentne” situacije treba odabrati dojmljivu pjesmu jer su ekscesi bez pokrića, kako kaže, banalni i smiješni bez dobre pjesme.

Smatra da u današnje vrijeme nedostaju dobre pripreme za ostvarenje uspjeha. “Ako imate izvođača koji još ne privlači publiku, onda se to ne može, ali ako je iole dobar izvođač, onda bi trebalo barem u susjedstvu raditi promocije, koncerte,” kaže Ksenija. Dodaje i kako Eurosong nije “maturalno putovanje”, te da tamo treba poslati “ozbiljnu delegaciju”.