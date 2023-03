‘NIJE ON TU DA ZAMIJENI AKIJA!’ Hus o novom članu Parnog Valjka koji ima veliku tremu: ‘Jako je stresno’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Kultni glazbeni sastav Parni Valjak predstavio je novu pjesmu ‘Moja glava, moja pravila’, ali i novog pjevača Igora Drvenkara. 31-godišnjaka javnost je upoznala u HTV-ovoj ‘A strani’, ali i Komedijinom mjuziklu ‘Ljepotica i Zvijer’, gdje je imao glavnu ulogu. Ipak, ništa ga nije moglo pripremiti na medijsku pažnju koju je dobio onog trenutka kada je postao novi član Parnog Valjka.

“Istina, jako je stresno, ali na pozitivan način. Velika je odgovornost, ali i čast i privilegij, jer to su dečki koji stoje iza pjesama uz koje sam odrastao, i sada se najednom naći s tom istom ekipom u prostoriji za probe i svirati zajedno, ma kako to opisati nego kao jedan stvarno-nestvarni osjećaj” kazao je Igor za Jutarnji list.





Husein Hasanefendić Hus ističe da dulje vremena nisu znali što će biti s bendom, no na kraju su ipak odlučili u sastav dovesti Igora, kojeg nisu poznavali od prije.

“Nakon zagrebačkog koncerta još nismo bili načisto, a nakon Pule ipak smo počeli razmišljati o tome da nastavimo kao Valjak. Surađivali smo s raznim ljudima, i svi su na neki način sjajno funkcionirali, ali klik se nije dogodio sve dok se Igor nije pojavio. Nemam pojma jesu li to neke vibracije, je li u pitanju personality, energija, ali kliknulo je. Već na prvoj probi skužili smo da bismo se trebali malo više pozabaviti s Igorom, jer činilo nam se da smo dobili jedan kompaktan zvuk s njegovim vokalom.

I nije on tu da zamijeni Akija, njega nitko ne može zamijeniti. Ja bih zaista volio, iako je nemoguće, da ljudi ne uspoređuju. Naravno, trebat će vremena, ali mi smo počeli raditi s novim pjevačem i radit ćemo na novim pjesmama. Otvorili smo novo poglavlje i, naravno, uz silno, dužno poštovanje prema ostavštini, svirat ćemo stare pjesme, jer u krajnjoj liniji, ja sam njihov autor” govori Hus.

Sada je na redu savladavanje repertoara, trenutačno imaju uvježbanih već nekih 27, 28 pjesama. Prvi koncert očekuje se za nekih mjesec dana, a pred njima je i objavljivanje novog albuma.

“Ići ćemo onim tempom koji će nam odgovarati, i koji će davati rezultate. Ima pjesama, materijala za više nego jedan album. Probrat ćemo, vidjeti što nam legne, i ja se nadam da ćemo do kraja godine objaviti novi album, ili barem da će on biti gotov. Bendu je želja da se Igor predstavi sa svojim pjesmama, u kojima je on sudjelovao, tako da se ne kreira dojam isključivo prema tome kako on pjeva stare pjesme. Pjeva ih sjajno, jer da ih ne pjeva, ne bismo mi tu sada razgovarali. No njega trebaju otkriti u pjesmama koje je on prvi donio” zaključio je Hus.