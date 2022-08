‘NIJE MUŠKO TU DA KUHA’ Halid Bešlić priznao da je iz nekog drugog vremena: ‘Ako si sklon kuhinji – papučar, žena ti komandira’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Mjesec dana nakon ugradnje stenta, pjevač Halid Bešlić vratio se koncertima, a za In Magazin otkrio je nešto više o odnosu sa suprugom Sejdom koja mu je najveća potpora u oporavku.

“Ona je dio mene, mi smo svaki dan zajedno”, započeo je Bešlić.

“Ja inače nisam nikad kavu napravio u životu, za te stvari je ona zadužena, baklave, kave… S te strane sam pravi Bosanac, mi kažemo nije muško tu da kuha, a sad je došlo moderno vrijeme da se muškarci hvale da dobro kuhaju, u moje vrijeme smo ih zvali papučarima, ako si sklon kuhinji papučar, žena ti komandira”, ispričao je.





“Kako starimo, sve smo vezaniji, pregrmili smo sve one probleme i sad smo u fazi nema kud, tjeraj do kraja. Kad provedeš sa ženom 40, 50 godina ne može nitko biti preći od nje, to se nekako samo stvori”, objasnio je popularni pjevač za In Magazin.

“Ovo sad nije floskula, ja inače sam čovjek koji je zadovoljan svojim životom i kad sam sa sobom pričam kažem pa naživio si se, sutra da umrem ne bojim se toga, ne razmišljam o tome, nisam u toj fazi. Što bog da bit će, svi smo mi negdje zapisani”, ispričao je 68-godišnji pjevač.