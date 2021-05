NIJE JANDROKOVIĆ JEDINI: Obnažen do pasa, nabreklih mišića pozirao na moru, a zbog ovog ministra žene su ‘pukle’: ‘Popuni moj deficit’

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković danas je bio top tema, komentirali su ga svi, od premijera Andreja Plenkovića do predsjednika Zorana Milanovića.

Jandroković je, naime, potaknut Milanovićevom provokacijom da je ‘obični nasilnik bez mišića’, na svom Facebook profilu objavio svoju fotografiju u kupaćim gaćicama.

“Budući da me klaun Milanović optužio da sam nasilnik bez mišića, a kako se zalažem za argumentiranu raspravu, prilažem dokazni materijal. Nasilnik nisam, a o mišićima prosudite sami”, napisao je predsjednik Sabora.

Vrijeme i mjesto nastanka fotke – nepoznato, a Milanović spekulira, mogla je nastati na Šoderici ili pred kućom svog punca.

Kako god, predsjednik je, komentirajući Jandrokovićevu fotografiju jedva suspregnuo smijeh, dodavši još da je ovo za mišiće mislio preneseno, ne doslovno.

“A kako on sve shvaća doslovno i kako je pun nekakvih tjeskoba i pomutnji, htio se pokazati. Super kupaći! Dobro je, nisam riknuo od smijeha,” rekao je Milanović.

Premijer Plenković je tek rekao da je to Gordanov stil reakcije na provokacije.

No, predsjednik Sabora definitivno nije jedini političar koji se javno pohvalio svojim mišićima. Tko bi mogao zaboraviti legendarni foto session bivšeg HDZ-ova i nekadašnjeg ministra zdravstva Darka Milinovića.

Obnažen do pasa, nabreklih mišića, pozirao je fotografu tijekom godišnjeg odmora. Pokazao je kako vježba, kosi travu, a mnoge je tada podsjetio na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“Mislim da sam građanin, kao i svi, ne mogu glumiti da sam u kravati i košulji i na godišnjem odmoru kad nisam. Svaki dan, po cijeli dan, hodam polugol, u kupaćim gaćama i to samo pokazuje da sam čovjek. Upravo je to znak da sam jednak svim građanima Hrvatske”, rekao je tada Milinović.

Saborski zastupnik stranke Fokus i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec na svojim je društvenim mrežama također objavio fotografiju s bazena, a teško je ne primijetiti da mladi političar zaista vodi brigu o svojoj tjelesnoj formi.

HDZ-ovac pokazao isklesano tijelo

HDZ-ov saborski zastupnik Damir Habijan također je na svom Instagramu objavio fotografiju kraj bazena, no kako izgleda, fotografija je nastala kraj bazena neke privatne kuće, a ne na javnom kupalištu. Što drugo zaključiti nego da naši političari zaista vole bazene. Osim što je pokazao isklesano tijelo, Habijan je na fotografijama pokazivao i metode vježbanja kojima dolazi do top forme.

Čačić na Skitnici

Varaždinski župan Radimir Čačić doduše nije sam objavio fotografije s godišnjeg, već su ga u Šibeniku na odmoru nakon pregovora s HDZ-om oko potpore Vladi Andreja Plenkovića nakon pandemijskih izbora 2020.

Čačić je snimljen u kupaćim gaćama kako uživa na svom brodu Skitnica kojim sam upravlja.

Pernar kosi travu bez majice, mišiće nije ojačao tijekom iznošenja u Saboru

Sjećate se Ivana Pernara? Bivši Živozidaš i saborski zastupnik, pa predsjednik stranke koja je nosila njegovo ime, na društvenim mrežama objavio je fotografiju na kojoj kosi travu, gol do pasa. Pernar, iako mlad, čini se nije provodio previše vremena u teretani, a mišiće nije ojačao niti tijekom unošenja u policijsku maricu tijekom deložacija ili iznošenja iz sabornice od strane saborske straže.

“Oporezuj me, uzmi mi sve novce”

Neki bi rekli, šećer dolazi na kraju. No, u ovom slučaju okus je tek djelomično sladak s obzirom da je ministar financija Zdravko Marić snimljen u majici kratkih rukava tijekom javnog cijepljenja protiv koronavirusa. No, bijela pripijena majica ostavila je snažan dojam na ženski dio populacije. Fotografija je postala viralna zbog objave na Redditu. “Slobodno može izbalansirati moj budžet”, “pustila bih ga da popuni moj deficit”, “s ovakvim mišićima mogao bi biti i ministar obrane”, bili su neki od komentara žena diljem svijeta. Uz nezaboravan “oporezuj me, uzmi mi sve novce”.