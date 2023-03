‘NIJE DA NISAM GAY!’ Poznati DJ i tiha patnja mnogih žena priznao: ‘Muškarci su me često oralno zadovoljavali!’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Američki DJ Diplo, gostujući u podcastu “High Low” manekenke Emily Ratajkowski, priznao je da ga muškarci ne uzbuđuju toliko, ali da su ga u prošlosti neki od njih oralno zadovoljavali.

“To se dogodilo mnogo puta ustvari, mislim, oralni seks nije toliko gay. Ili? Mislim da je najbolji odgovor koji imam da ‘nije da nisam gay‘. Ima par muškaraca s kojima bih mogao izlaziti, čak u smislu životnih partnera” rekao je američki DJ pravog imena Thomas Wesley Pentz.



Priznao je kako ga posebno privlače ‘drvosjeće‘ koje mu se često pojavljuju na društvenim mrežama.

“Oni su zgodni, ali ne znam hoće li me to potpuno prebaciti na gay stranu haha. Drukčije je to danas. Prije bi uvijek netko u školi ili nečiji rođak bio gay, ali je to bilo drugačije nego sada. Tada sam mislio da je to čudno, danas je to fluidnije” rekao je 44-godišnji DJ i glazbeni producent.

Diplo je tijekom godina imao dvije javne veze, s pjevačicom Katy Perry te repericom M.I.A.-om. Otac je sina Locketta (13) kojeg ima s bivšom djevojkom Kathryn Lockhart, dok je s manekenkom Jevon King dobio sina Pacea (2).