Nije bilo žene u Jugoslaviji koja ga nije imala: Preko noći nestao, a mladi i ne znaju za njega

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Sve do sredine osamdesetih gotovo da nije bilo žene u Jugoslaviji koja u svom ormaru nije imala kombinezon. Bila bogata ili siromašna, svaka je Jugoslavenka od Vardara do Triglava imala ovaj odjevni predmet i to u raznim bojama. One bogatije sebi su kupovale one od svile, dok su one siromašnije imale sintetičke, ali malo koja je u ladici imala manje od dva. Dok se jedan nosio, drugi se sušio na žicu.

Riječ je o drugoj haljini koja se nosila ispod one prave i koje su žene odbacile krajem osamdesetih kao višak odjeće koji košta novac i malo služi stvarnoj svrsi.

Odjeća bi ostala duže čista

Kombinezoni su se nosili dok žene nisu imale toliko novaca i dok su u ormaru imale samo dva kostima, par suknji i bluza koje su se morale spremati i prati na ruke. Kombinezoni su pomagali da odjeća ostane duže svježa tako da se ne mora stalno prati.

“Moja je majka uvijek imala 3-4 u ormaru. Živjeli smo na selu, ali svaka je žena imala nekoliko kombinezona. Osim što su pomogali da odjeća ostane duže čista, zimi je bilo toplije kada je bio kombinezon”, rekla nam je naša sugovornica.

Higijenska i estetska funkcija

Kombinezon nije imao samo higijensku funkciju, već i estetsku. Jednom kada bi žena obukla kombinezon, nije se trebala brinuti jesu li joj haljina ili košulja providne i vidi li joj se salo sa strane. Kako su suknje i haljine često bile od sintetičkih materijala pa je kombinezon sprečavao da se zalijepe za noge.

“Da ih ima kupiti u trgovini, kupila bih ja sada nekoliko. Nedostaje mi onaj njihov osjećaj kako je milovao moju kožu”, zaključila je naša sugovornica.