New York Times objavio zanimljiv članak o Dubrovniku: Upozorili su turiste na golemi problem

Autor: H.B.

Ugledni američki medij, New York Times, objavio je dosta velik tekst o Dubrovniku i pritom je svoje čitatelje upozorio na velik problem koji taj grad ima, a to su ogromne gužve. No, ponudili su pritom i nekoliko savjeta kako izbjeći tu gužvu i usput vidjeti sve ljepote koje Dubrovnik ima za ponuditi.

Jedan od savjeta je praćenje rasporeda dolaska kruzera. Brodovi s ogromnim brojem turista, navodi se, dolaze između 7 i 9 ujutro i tada bi, kako savjetuju, trebalo izbjegavati područje stare jezgre grada jer se obično većina turista s kruzera prelije upravo tamo.

Nadalje, savjetuju da se u razgledavanje i fotografiranje grada pohodi u kasne poslijepodnevne sate jer, kako tvrdi njihov novinar koji je sve detaljno istražio, tada se ulice donekle isprazne. Ljudi koji su došli u jednodnevni obilazak tada polako odlaze, a drugi pak idu ka zidinama kako bi fotografirali zalazak sunca.





Kada ići na zidine?

Isto tako, savjetuju ljudima da istraže razne prolaze i manje razvikane lokacije podno zidina, ali naglašavaju da svakako posjete i same zidine. Savjetuju da se zidine posjeti odmah ujutro oko 8 sati prije nego nastane gužva i sunce počne pržiti. Posjet zidinama stoji 35 eura, ali Dubrovačka kartica, koja košta isto toliko, omogućuje pristup zidinama, ali uz to nudi i razne popuste na druge atrakcije i u cijenu je uključena i vožnja javnim prijevozom.

Amerikanci savjetuju turistima da svrate i u jedan od dva samostana u gradu kao i njihova dvorišta. Otvoreni su svakoga dana od 9 do 18 sati, a posebno ističu franjevački samostan iz 14. stoljeća, koji ima, kako pišu, “elegantne stupove koji okružuju dvorište s malim vodoskokom, stablima naranče i palmama”. Odmah pored samostana nalazi se i najstarija ljekarna u Europi u kojoj se mogu vidjeti razni alati, formule i boce tinktura.

Posjet Gružu ili Lapadu

Times dalje piše da oni iskusniji putnici često pobjegnu u Gruž ili Lapad zbog vrhunske gastronomske ponude, jednostavnijeg pristupa prirodi i manje gužve. Te su gradske četvrti, kako ističu, urbano srce Dubrovnika gdje zapravo živi veći dio od oko 40 tisuća stanovnika, a do njega se od stare jezgre može doći pješice za oko 30 minuta, te autobusom ili taksijem za desetak minuta.

Times piše da obala u Gružu nudi opuštajuća mjesta, noćni klub Dubinu i lokalnu pivovaru, a potom nabrajaju nekoliko tamošnjih najboljih restorana koja nude vrhunsku hranu. Preko puta Gruža nalazi se Lapad koji obiluje zelenilom te sadrži šumske parkove Veliku i Malu Petku. “Šetnja uz morski zid otkriva nekoliko improviziranih plaža i prostora za plivanje.

Otoci i netaknuta priroda

“Koja je antiteza dubrovačkim gradskim zidinama i terakota krovovima? Otok prekriven borovima, čempresima i maslinicima, zvan Lokrum”, piše Times.

Otok je udaljen samo 10 minuta vožnje trajektom i jedno je od rijetkih mjesta koje lokalno stanovništvo posjećuje kako bi izbjeglo gužve. Na otoku se nalaze barovi, restorani, centar za posjetitelje, kao i botanički vrt u kojem se mogu vidjeti grandiozni paunovi kako šeću.









Oni željniji avanture mogu posjetiti FKK stijene na jugoistočnom dijelu otoka, a Times savjetuje da ponesete deblje ručnike jer stijene mogu biti jako neugodne za ležanje. U centru za posjetitelje može se pronaći i originalno Željezno prijestolje iz Igre prijestola, koje je HBO poklonio Dubrovniku. Ulaz na otok je 27 eura, a cijena trajekta je sedam eura.

Times savjetuje i posjet udaljenijim otocima zbog doživljaja netaknute prirode. Elafitski otoci nalaze se 10 kilometara sjeverozapadno od starog grada, a pružaju izniman dojam. Osam otoka i pet otočića, predivne uvale i skrivene plaže, nadmašuju većinu kopnenih plaža i lokacija.

“Tri otoka Šipan, Lopud i Koločep, imaju skromna sela s malo stanovnika, i nakon vreve u Dubrovniku, na ovim otocima vrijeme teče mnogo sporije”, piše Times.