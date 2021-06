‘NEVOLJE U RAJU’ Jennifer se vraća na staro i želi promijeniti Bena! Hoće li im ovo opet presuditi?

Latino diva Jennifer Lopez i glumac Ben Affleck su prije dva tjedna uhvaćeni u ljubavnom zanosu čime su potvrđena višemjesečna nagađanja o njihovoj obnovljenoj ljubavnoj vezi. Koliko je jedna od najpoznatijih žena na svijetu sretna govori i osmijeh na licu kojeg ne skida, a to su primijetili i brojni obožavatelji koji su s oduševljenjem prihvatili vijest o pomirenju. Ipak, kako se piše, par je već naišao na prve probleme koji su mnoge podsjetii na njihovu vezu iz prošlosti.

Naime, uvijek je djelovalo kao da J.Lo želi kontrolirati Bena, te ga na neki način natjerati da živi po njenim pravilima. Upravo to se trenutno događa, piše National Enquirer.

Prema tabloidu, J.Lo ima cijeli popis Benovih loših navika koje želi promijeniti, a sve to trebalo bi se dogoditi prije nego se Ben kod nje useli, bar kad je u pitanju jedan porok. “Rekla mu je da mora prestati pušiti, i to što prije. Jen je vrlo čista i svjesna kakvoće zraka i ne sviđa joj se miris koji se prilijepi za sve, osim toga mrlja zube i ne želi da pepeljare leže uokolo”, otkrio je insjader.

No nije pušenje jedino što bi J.Lo mijenjala. Smeta joj i njegova tetovaža feniksa na leđima. “Nagovara da skine to laserom”, istaknuo je insajder, no tu želja za promjenom ne prestaje. Naime, pjevačica svakodnevno vježba, a želi i da Bein počne slijediti njen strogi režim te da se odrekne junk fooda, slatkiša i ledene kave. “Ben daje sve od sebe, ali je to prevelika promjena životnog stila, i šali se da je Jen više general, nego li djevojka”, zaključuje insajder.









Sve su to želje pjevačice u trenutku kad se Ben navodno sprema preseliti u njen dom. “Jen voli stvari uredne i ako će živjeti zajedno, što oboje žele, to mora biti po njezinom. Jen je vrlo osobita u pogledu načina na koji stvari izgledaju i mirišu, a žena poput nje vjerojatno misli da može promijeniti stvari koje joj se ne sviđaju”, riječi su anonimnog izvora.