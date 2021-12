‘NEVJEROJATNO GDJE IDE OVAJ SVIJET!’ Tončija Huljića upitali stiže li Petar Grašo na božićni ručak, odgovorom je sve iznenadio!

Autor: Š. P.

Nakon što je kao glazbeni gost nastupio na otvorenju novog splitskog restorana, Tonči Huljić je za In Magazin prokomentirao vruću temu, vezu njegove kćeri Hane i njegovog glazbenog štićenika i dugogodišnjeg prijatelja Petra Graše.

Novinar Hrvoje Krolo upitao ga je, naime, hoće li Grašo doći na božićni ručak Huljićevih.

“Hahaha, on je tu i bez obzira na status, on je uvijek tu bez obzira na status. Evo tamo su mu tata i mama, a na bini će mu biti barba. Uglavnom trebalo bi biti obrnuto – da ja pazim šta zet radi, a on mene pazi šta ja radim. Nevjerojatno gdje ide ovaj svijet”, našalio se Huljić.

Šalu na stranu, Huljić i Grašo u tandemu opet napravili hit – pjesma “Jel’ ti reka ‘ko”, za koju je Tonči napisao glazbu, a Grašo s Vjekoslavom Huljić stihove, samo jedan dan nakon objave zasjela je na sam vrh ‘YouTube trendinga’, odnosno najslušanijih pjesama na toj video platformi.









