Nevidljiva strana hrvatske glazbene scene: Najpoznatiji estradnjaci progovorili o velikim problemima

Autor: Tea Šojat

Unutar godinu dana kroz razgovor s poznatim, uspješnim domaćim glazbenicima poput Tonija Cetinskog, Sandija Cenova, Alke Vuice, Jacquesa Houdeka, Mladena Grdovića, Lidije Bačić i Josipa Ivančića, pokušali smo doći do odgovora kakvo je stanje na domaćoj glazbenoj sceni. Činilo se kako ćemo kroz više odgovora doći i do nekog konkretnog odgovora ili rješenja, ali doznali smo za više problema, nego li samih rješenja, a tek rijetki su zaključili kako su zadovoljni.

Tonija Cetinskog upitali smo je li zadovoljan domaćom glazbenom scenom. “A tko sam ja da sudim i da budem uopće taj koji bi trebao voditi brigu o sceni. Ionako uvijek dođe do prirodne selekcije koju i publika na kraju amenuje”, istaknuo je, a na upit postoji li nešto što bi ipak mijenjao pojasnio je kako on živi glazbu.

“Hrvatski jezik ograničava na tržišni način”

“Španjolski ili talijanski su recimo puno muzikalniji jezici, melodiozniji ali hrvatski je naš jezik koji itekako krije divne slike i momente no i ograničava na neki tržišni način. Ništa ne bih mijenjao na sceni jer kao što rekoh ne osjećam se pozvanim da nužno mijenjam koliko da živim glazbu.”





Danijela Martinović istaknula je kako misli da je danas dugoročno teško opstati na sceni, no ipak vidi neke nove mlade pjevače u kojima vidi budućnost domaće glazbe.

“Dugoročno je biti postojan stvarno postalo umjetnost”

„Živimo u vremenu u kojem prolazimo brojne transformacije. Trendovi su se mijenjali i tada i moda, i publika i sve. Dugoročno je biti postojan stvarno postalo umjetnost. Biti svoj, ostati svoj, a opet malo se prilagođavati tome da ne budeš staromodan, nije lako. Nikad nije bilo ovoliko talenata sa svih strana. Vidimo čudesnu djecu, čudesne ljude, a istaknula bih Stjepana Laha i malu Zsa Zsu, ona je čudensa. Čudesna!“, rekla je Danijela.

“Svako vrijeme nosi svoje”

Alka Vuica nije bila pretjerano kritična kada smo je upitali o domaćoj estradnoj sceni. “Ja ne ocjenjujem. Pratim promjene i nastojim se prilagoditi vremenu u kojem živim. Jako je sve drugačije, ali svako vrijeme nosi svoje”, istaknula je Vuica, no za razliku od Cetinskog, Danijele i Vuice, nešto brojniji su bili oni koji su uputili određene kritike.

“Jako je teško u Hrvatskoj biti zabavni pjevač i k tome mlad i neafirmiran. Starija garda su naše zvijezde koje će trajati dok su živi, a mladi jednostavno ne mogu doprijeti do ljudi. Medija je sve manje koji uopće daju prostora, a druga je stvar što je folk glazba izbor većine mladih ljudi. Nažalost.

“Uspjeti u glazbi je kao uspjeti u sportu”

Uspjeti u glazbi je kao uspjeti u sportu. Postoji stotine tisuće vrhunskih sportaša koji podrede tome svoj cijeli život, a uspije ih samo mali postotak. Tako je i u glazbi. Previše je ljudi koji bi htjeli uspjeti.

Međutim, bez financijskih sredstava za dobre pjesme, spotove i marketing, za vas nitko ne može čuti. A kad dođemo do toga da se za vas čuje, onda dolazimo do kocke – hoće li vas ljudi prihvatiti, čuti ili ne. Ovo je težak i krvav posao, koliko god se činio laganim“, kazao nam je pjevač zabavne glazbe Josip Ivančić.









Sandi Cenov dotaknuo se problematike ‘narodnjaka’, odnosno ‘cajki’ te zaključio kako se mnogi u Hrvatskoj danas zabavljaju uz istočnu glazbu, ali i da je problem što nemamo ”nekog novog Mišu”.

“Problem je što nemamo nekog novog Mišu”

“Ja svima tvrdim da su najzaslužniji za razvoj narodnjaka konkretno ljudi iz medija koji su 2000-ih maknuli svu zabavnu glazbu iz etera. Tipove poput Grdovića, Zečića nisi mogao vidjeti ni čuti. Guralo se neke izvođače, koji ne mogu izazvati dizanje ruku u dva ujutro u nekom klubu. Ali u dva ujutro u diskotekama se nema pustiti što drugo, a da je hrvatsko, osim starog Miše ili Grdovića. Naravno da onda moramo uvesti Srbe i njihovu glazbu, da bi se klinci zabavili. A nije da nemamo našu zabavnu glazbu, samo nemamo podršku medija. Danas u Hrvatskoj nema zabave bez te istočne glazbe. Opet tvrdim da kad puste nekog staru Mišu Kovača, da je to isti rang emocija, ako ne i jače, od modernih srpskih narodnjaka. Problem je što nemamo nekog novog Mišu, a i da ga imamo, ne bi imao nikakvu podršku medija”, smatra Cenov.

Lidija Bačić LIlle, prepoznatljiva i stasom i glasom današnju glazbenu scenu, onu domaću, ocijenila je čudnom.









“Vladaju klanovi i lobiji, daju se smiješe i neutemeljene nagrade”

“Na svjetskoj sceni su žene preuzele primat, više ih je i utjecajnije su u glazbi od muškaraca. Kod nas je čudna situacija. Vladaju klanovi i lobiji, daju se smiješne i neutemeljene nagrade, radio postaje guraju sumnjive pjesme i izvođače bez perspektive i scena nam je baš u lošoj fazi… Ja sam srećom neovisna i klanovi me mogu kočiti ali me ne mogu zakočiti”, istaknula je pjevačica.

Mladen Grdović, pak, ne vidi neku budućnost u današnjim mladim pjevačima koji tek traže svoje mjesto na sceni.

“U naše vrijeme je bilo puno teže”

“Ne mogu. U naše vrijeme je bilo puno teže. U moje vrijeme je pjevao Oliver na festivalu, Kemal Monteno, Tereza, Radojkša Šverko, Meri Cetinić, Jasna Zlokić, Mišo Kovač,…svi najjači pjevači. I teško je bilo tada pobijediti sve te zvijezde i nadmašiti toliko tih pjesama. Mene je 77-e godine sreo Đorđe Novković i došao kod mene i Nakića Njake iz grupe Rive. Ja nisam znao tko je on i on je rekao da će poslati telegram. I ja sam svake godine snimio s njim singlicu. Tad je bilo snimiti singlicu svake godine kao da si snimio, ne znam, ne možeš to usporediti ni s CD-om. To je prejako bilo u ono vrijeme”, istaknuo je Grdović.

“Naša glazba ne proživljava svoje zlatne dane”

Najnoviju, a možda i najoštriju ocjenu domaće glazbene scene dao nam je Jacques Houdek.

Možda je bolje da se suzdržim od ocjenjivanja (smijeh). No, šalu na stranu – svjestan sam da ljudi vole čuti moj komentar, da svaka moja objava o stanju na sceni i nekim pojavama odjekne u javnosti, a nekada se rečenice vade iz konteksta, no ako odlučim nešto objaviti, to je zasigurno argumentirano i zato jer osjećam da za to imam veliko pokriće kao netko tko svoju karijeru oduvijek gradi isključivo na talentu i glasu. Bojim se da naša glazba ne proživljava svoje zlatne dane i da pomalo gubi svoj identitet.

Premalo smo svjesni odgovornosti koju imamo u educiranju novih generacija i važnosti glazbe u našim životima – pa svaki se važniji životni događaj veže uz glazbu; i zato nije svejedno kojom i kakvom glazbom odgajamo nove generacije. Ako se djeci ne nudi ništa osim fast fooda, oni neće ni znati da postoji bolja i zdravija hrana. Također, mislim da neki ljudi na pozicijama, koji imaju moć odlučivanja i budžetiranja, premalo znaju o strateškom planiranju, postavljanju vizije i misije u menadžmentu u kulturi, a i zaboravljamo da je Hrvatska top turistička destinacija koju posjećuje mnoštvo turista iz cijeloga svijeta kojima bismo trebali ponuditi ono najbolje iz naše kulture, povijesti…

Za mene je, primjerice, neprihvatljivo da u top turističkim destinacijama, i na povijesnim znamenitostima, nastupaju i plakatiraju se koncerti izvođača koji svojom kvalitetom, ni likom ni djelom, ne mogu predstavljati ono najbolje što naša zemlja može ponuditi turistu. Svaki će turist prvoprosuđivati zemlju u koju je došao kroz glazbu, evente koji mu se nude tijekom posjeta, a velika većina naših turističkih djelatnika glazbenike angažira po vlastitu ukusu ili temeljem poznanstava, a premalo se stručno i holistički pristupa osmišljavanju glazbene turističke ponude.

Volio bih da na sceni postoji zdravija konkurencija, da se „nadmećemo“ najvišom kvalitetom, a ne da moć u industriji i povezanim institucijama godinama drži šačica, zapravo nevažnih, aktera bez ikakva pokrića koja je zaposjela foteljice i odlučuje o sudbinama nas glazbenika te raspolaže ogromnim novcem. Kada sam započinjao svoju karijeru, stanje je bilo puno jasnije, zdravije, znalo se tko s pokrićem drži vrh estrade, poštivao se status i minuli rad, a postojala je i sjajna pop glazba, kao i zabavna glazba, a danas bi se svašta htjelo podmetnuti pod pop, isto kao što se i svašta naziva zabavnom glazbom. Glazbene nagrade, baš kao i natjecateljski festivali, su izgubili baš svaki smisao; oni ne odražavaju realno stanje i kvalitetu, već postoje da bi opet mala skupina ljudi od njih imala koristi, pa si međusobno dodjeljuju nagrade, a istodobno sjede u tijelima tih istih nagrada ili festivala. Reći će zli jezici da sam ljubomoran, ali zaista nisam – ako što u životu ne poznajem, to je osjećaj ljubomore i ne bih se ni s kime mijenjao – ni za stas, ni za glas (smijeh)! Ja sam stvorio svoje ime i prezime, i bez lažne skromnosti znam da predstavljam vokalni autoritet, a uz svoje bogato poslovno iskustvo i zdrav razum, imam pravo primijetiti nepravilnosti na glazbenoj sceni – to mi omogućuje moja sloboda izbora (i govora) jer nisam dio nijednog lobija i na to sam posebno ponosan! Nitko sretniji od mene da se stvari počinju mijenjati nabolje jer glazba predstavlja naš kulturni identitet, odražava naše nasljeđe, naša je slika u svijetu i prozor je u svijet!

Jasno je kako i među domaćim glazbenicima postoji niz različitih stavova i perspektiva o stanju domaće glazbene scene i estrade općenito, ali i svijest o potrebi za izazivanjem pozitivnih i potrebnih promjena na domaćoj glazbenoj sceni, no hoće li do konkretnih promjena doći, i u kojem smjeru će one ići, nije lako procijeniti.