Neven iz ‘Ljubav je na selu’ o fetišu s koprivama, isplivale i neobične poruke koje otkrivaju s kim je završio

Autor: Dnevno

Neven Landek (26) iz Opatinca kraj Ivanić Grada u 13. sezoni emisije ‘Ljubav je na selu’ je najmlađi farmer koji je u showu odlučio potražiti djevojku, a ujedno je i jedan jedan od najzanimljivijih natjecatelja trenutno.

U showu se pojavila i njegova bliska prijateljica Katarina, kojoj se djevojke koje su došle Nevenu i nisu pretjerano svidjele, a čini se da je sad već poznato i zašto. No, prije nego dođemo do najnovijih spoznaja oko Katarine, zanimljivo je spomenuti i kako je Neven dobio nadimak “Gepek Majstor”, te kakvu u njegovu životu ulogu igra, ni više ni manje, nego kopriva.

Kopriva fetiš

Naime, već pri prvim poslovima koje je Neven zadao djevojkama, pokazalo se kako u svoj uži izbor baš i nije doveo djevojke koje će prionuti poslu kojim se on bavi i tako mu pomoći, zbog čega je Neven odmah zaprijetio -koprivom.

“Imam svoj fetiš, to neko vezanje, plašenje s koprivom. Možda bi im se svidjelo to, a možda i ne bi”; pojasnio je Neven.

Gepek Majstor i filmska ‘potjera’

Da mu u ljubavi nisu baš cvjetale ruže ni prije showa, pojasnio je i pričom o svom nadimku. Naime, farmer je uhvatio djevojku u prevari, no način na koji je to otkrio, točnije dokazao, prilično je nevjerojatan.

Kako je sumnjao u nevjeru nakon tri godine što su bili u vezi, tako se jednom prilikom djevojci uvukao u gepek, prije nego što je ona išla na spoj s ljubavnikom. Ono što je sumnjao, tako je i potvrdio, a činjenica da ga djevojka vara toliko ga je pogodila da je odonda do showa bio sam.

“Govorili su mi drugi da moja cura ima nekoga, ali nisam im vjerovao. Morao sam sve vidjeti na svoje oči i uvjeriti se da nisu puke izmišljotine”, rekao je Neven. Zavukao se djevojci u prtljažnik automobila i izašao kad se dovezla do mjesta susreta s ljubavnikom.

“Suočio sam se s njima. Priznala je da sve traje četiri mjeseca”, otkrio je Neven, te dodao: “Slomila mi je srce, ali nisam prestao vjerovati u pravu ljubav. “









“Otac i majka su mi umrli, živim sam, borim se za život, ne smijem odustati od života, borim se i dalje, život teče dalje, borim se i rukama i nogama!” kazao je Neven, koji je na farmu poveo tri kandidatkinje: Marijanu, Vjeranu i Samantu.

Prijateljica Katarina

Kako je već poznato, ovaj show snimao se prije godinu dana, a u međuvremenu već se doznalo kako se jedan par umeđuvremenu vjenčao. Otkrilo se to kad je kandidatkinja Suzy, koja je trenutno na farmi Zorana Stričevića, na Facebooku promijenila prezime u Stričević. Navodno su u braku već šest mjeseci, a RTL najavljuje da tu iznenađenjima nije kraj. Show je to koji je iznjedrio brojne brakove i mnogobrojnu djecu, pa i ne čudi, što su ovako završili kandidati među kojima “iskre frcaju” od prvog susreta.

No, podsjetimo kako je Nevenove djevojke na njegovom imanju dočekala prijateljica Katarina, kojoj se djevojke baš i nisu svidjele, te je odmah kazala kako ne vjeruje da su to djevojke za njega. Gledateljima je čak djelovala malo i ljubomorno, pa su mnogi pomislili da će Neven na kraju završiti s njom, a čini se da to i nije daleko od istine.

Naime, iako se natjecateljima ne mogu u potpunosti vidjeti profili na društvenim mrežama, neki ipak nisu uspjeli sakriti baš sve. Tako se na Nevenovom profilu mogu pronaći fotografije, koje sugeriraju da Neven zbilja ima neke fetiše, dok je na profilu Katarine uočena i zanimljiva Nevenova poruka.









“Neće te slomiti ljubavi nitko”, poručio joj je Neven, koji je nakon te poruke podijelio i neobičan Screenshot ljubavnih poruka upućenih od stanovitog Maria, no nije poznato jesu li to poruke upućene Katarini, pa je Neven htio poslati i poruku “suparniku”, ili je riječ o screenshotu kojim iskazuje svoju ljubav Katarini.