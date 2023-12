Nesuđena pjevačica Magazina: ‘Nadam se suradnji s obitelji Tončija Huljića’

Autor: 7dnevno/Tea Šojat

“Djevojku s gitarom”, kako je sjajnu kantautoricu Mariju Mirković nazvao Branimir Mihaljević, šira javnost poznaje po dugogodišnjem radu u bendu The Frajle, čija je bila osnivačica, dok je u posljednje dvije godine, u solo karijeri, na glazbenoj sceni više nego prepoznata po svojim baladama kojima je osvojila publiku.

Nedavno je u prepunom prostoru zagrebačke Kontese uz pratnju kvarteta Vortex Strings koncertno predstavila dva albuma odjednom “Ja sam Marija” te “I to sam ja“, a na promociju su došli brojni glazbeni profesionalci i suradnici kako bi joj pružili podršku. Naime, velik doprinos konačnom zvuku albuma “Ja sam Marija” dali su Branimir Mihaljević kao producent i aranžer, Alka Vuica, Nenad Ninčević, Rando Stipišić, Luka Mrduljaš i Hrvoje Domazet.

Oba albuma prepuna su balada, stoga smo s Marijom odlučili malo “secirati” njezine autorske stihove i publici donijeti priče iza nekih od njih. Makica, kako je od milja zovu, rado je s nama podijelila detalje nastanka albuma te progovorila o glazbenim uzorima, planovima i zanimljivoj neostvarenoj želji.

* Na predstavljanju albuma u Zagrebu rekli ste da je pjesma “Menjam dane” na neki način vaša osoba karta. Koja priča stoji iza te pjesme, možete li nam otkriti djelić sebe?

Pjesma “Menjam dane” jedna je od onih pjesama koje nastanu u dahu. A kažem da je to na neki način moja osobna karta zato što me najviše prepoznaju i pamte po toj pjesmi koja je bila najslušanija pjesma grupe The Frajle u kojoj sam tada bila.

* Rekli ste i da volite pisati pjesme za muškarce, poput megahita “Zaljubljen”. Osjećate li da možete emocije bolje izraziti na taj način? Jer čini se da ženi nije baš lako razmišljati kao muškarac i shvatiti kako se oni nose s emocijama poput zaljubljenosti, a vama je to uspjelo.

Jedan od razloga zbog kojih mogu razumjeti mušku stranu jest to što imam starijeg brata s kojim sam jako bliska i s kojim sam puno razgovarala o toj muškoj strani gledanja na ljubav i odnosu prema ženi. A drugi razlog je to što mislim da bih kao žena mogla znati što bi žene željele čuti da im muškarci pjevaju i kakve poruke im tako šalju.









* Ivica Propadalo jedan je od onih koji su mi istaknuli vašu multitalentiranost, a vi ste skromno izjavili “ako sam dosad bila samo autorica, sada sam i pjevačica”. Znači li to da je postojao neki strah kada ste se upuštali u solo karijeru, što vas je najviše “kočilo”?

Prije svega hvala Ivici Propadalu jer puno znači dobiti kompliment od takvog multitalentiranog umjetnika.

Malo sam šalom htjela ukazati na to da sam ipak sada u solističkoj priči i da sve što pišem sama i otpjevam. Rad u grupi značio je to da sam pisala za četiri pjevačice, što više nije slučaj. Nije bilo straha, bilo je izazova koji sam, čini mi se, dobro savladala.









* Bend koji je bio s vama na predstavljanju albuma bio je famozan. Možete li nam ih kratko predstaviti, mladi gospodin Mihaljević privukao je veliku pozornost violinom. Hoćemo li vas imati prilike ponovno slušati u istom sastavu?

Hvala puno! Počašćena sam i sretna što radim s toliko talentiranim mladim glazbenicima. S većinom radim već godinama i mislim da se to čuje. Matej Mihaljević stalni je i bitan dio benda i zvuka. Gotovo sve aranžmane za gudače koji se čuju na albumu “Ja sam Marija” upravo je Matej raspisao i snimio.

Naravno da ćete me moći čuti u tom sastavu jer je su to glazbenici s kojima stalno surađujem. Na promociji je dodatno bio i Vortex Strings koji je odsvirao cijeli album “I to sam ja”.

* Tko je imao najveći utjecaj na vaše glazbeno stvaralaštvo? Spomenuli ste da ste slušali i Lepu Brenu i Magazin, a bez Balaševića, čini se, ne može proći ni jedan vaš koncert…

Točno! U mladosti sam slušala i Brenu i Magazin. Kod Brene mi je najbliži dio njezine karijere bio u pjesmama koje su imale pop prizvuk, a tu je i pjesma “Evo zima će”. Magazin i vokal Ljiljane Nikolovske jednostavno sam obožavala pa nije slučajnost što imam jednu pjesmu Magazina na albumu “Ja sam Marija”, a jednu na albumu “I to sam ja”. Vrlo rado pjevam pjesme Magazina, odnosno Tončija Huljića, na nastupima i u šali volim reći da sam nesuđena pjevačica Magazina. Balašević! To je nešto najbolje što Novi Sad ima kao dio glazbenog identiteta. Kad kažete da ste iz Novog Sada i da ste glazbenik, onda je jasno da je Balašević netko tko je ostavio pečat u onome što radite.

* Upravo ste pjesmu “Evo zima će” Lepe Brene, Aleksandra Radulovića i Marine Tucaković istaknuli kao posebno dragu, potom tu je pjesma “Imati pa nemati” Slavka Stefanovića i Ilonke Tadić. Što vas je u tim pjesmama toliko dotaknulo?

Emocija pjesama i emocije koje su izvođači dali u tim pjesmama. To je to! Spoj emocije autora koji su izvođači apsolutno savršeno iznijeli.

* “Ne pitam te ja za nju”, “Ne sjećam se” i “Pesizam” izdvojili ste kao pjesme s prvog CD-a koje su vam posebno drage. E sad, pjesma “Ne sjećam se”, kao i pjesma “Moja duša” kao da govore o osobi koja više nije na ovom svijetu. Je li to točno, o kakvim je emocijama odnosno pričama riječ?

Pjesma “Moja duša” nastala je u periodu kad sam ostala bez oca s kojim sam imala baš posebno lijep i blizak odnos pa nekako ima veze s tim periodom mog života. “Ne sjećam se” je pjesma koju sam namijenila jednom drugom izvođaču, ali sam na kraju shvatila da je možda baš ta pjesma isto nešto što bih osobno donijela svojoj publici. Na kraju mi je to jedna od najdražih pjesama na albumu, super da je, unatoč mojoj želji da završi kod nekog drugog izvođača, završila kod mene.

* Pjesma “Pesimizam”. Što reći o njoj? Je li riječ o previše intimnoj temi da biste o njoj govorili? Naime, mnogi upravo tu pjesmu ističu kao možda i najemotivniju pjesmu na prvom CD-u.

Mogu se složiti s tim da je to i za mene najemotivnija pjesma na albumu. Nije teško o njoj govoriti, pjesma govori sama za sebe. Nije toliko moja osobna, ali govori o meni bliskim ljudima, njihovim emotivnim stanjima.

* Što vam znači Marina Tucaković, pripremate li još neke njezine pjesme koje dosad niste izvodili?

Marina Tucaković za mene je najveći autor s ovih prostora u povijesti. Mislim da je puno mojih kolega koji bi željeli otpjevati njezine stihove, pa tako i ja. Marina i Futa su neupitni autorski duo koji je ostavio neizbrisiv pečat na glazbenoj sceni. Vjerujem da ću imati priliku još koju pjesmu koju je Marina napisala izvesti na neki svoj način.

* Koji autori su vama osobno najdraži, priželjkujete li neku novu suradnju?

Ima puno autora koje iznimno cijenim i čija djela često i rado slušam: Đorđe Balašević, Zdenko Runjić, Đorđe Novković, Gibonni, Bajaga, Aleksandra Milutinović, Tonči Huljić, Damir Urban, Konstrakta, Nina Badrić, Vanna, Mia Dimšić, Matija Cvek. S nekim autorima koje također iznimno cijenim sam i surađivala, to su Alka Vuica, Ante Pecotić, Branimir Mihaljević i Nenad Ninčević. Voljela bih surađivati s odličnim autorima Draganom Brajovićem, Banetom Opačićem, Dušanom Bačićem i sa svima iz obitelji Huljić.

* Alka Vuica, Branimir Mihaljević, Nenad Ninčević. Koliko vam takva podrška u ovom dijelu solo karijere znači?

Itekako mi znači, to su sigurno neki od najvećih autora na glazbenoj sceni. Hvala im što su imali želje, volje i ljubavi za suradnje sa mnom. Od svih sam puno naučila i sretna sam što su dio moje karijere i onoga što želim donijeti publici.

* Prijateljice su vam više puta rekle: “Daj neku veseliju.” Iako ste po prirodi radosni, veseli, a kažu da na feštama volite svašta zasvirati i zapjevati, dosta novih pjesama nosi poprilično tuge.

Mogu samo reći “I to sam ja”, tužna, sjetna, radosna, borbena, luckasta!

* Rekli ste kako vjerujete da su kolegice iz vašeg bivšeg benda Frajle ponosne na vas. Jeste li dobili kakve reakcije, je li ružna priča sada iza vas?

Iza mene je 12 godina uspješne karijere u grupi The Frajle koju sam osnovala i u kojoj sam provela 12 lijepih godina u kojima je bilo divnih koncerata i divnih pjesama i divnih druženja. Nema ružne priče, svatko je na svoj način nastavio kako je želio.

* Nakon albuma “Ja sam Marija” i “I to sam ja” vjerujem kako će svima, ako već dosad nije, kada čuju nove pjesme, biti jasno tko je Marija Mirković. Jeste li zadovoljni reakcijama, što vas je posebno razveselilo?

Mislim da sam singlovima koji su objavljivani tijekom dvije godine već ostavila dojam u kojem smjeru idem sa svojom solo karijerom. Reakcijama sam jako zadovoljna. Jako su me razveselili komentari kolega koji su pohvalili produkciju i na albumu, a i na promocijama koje sam imala u Zagrebu i Beogradu. Uložili smo puno truda i onda su ovakvi komplimenti važni, a i potrebni da tako nastavim i dalje.

* Da možete sada birati neki duet, koga biste odabrali, koja bi bila tematika pjesme i možemo li u budućnosti očekivati neku takvu suradnju?

Od mlađih ljudi voljela bih da to bude Adi Šoše, a od onih koji su već itekako izgradili svoje karijere Tonči Huljić i Madre Badessa. Da ne bude zabune, nisam nikad s njima o tome razgovarala, pitali ste me hipotetski i ja sam tako i odgovorila.

* Privatno malo toga znamo o vama. Kako se volite opustiti, provoditi slobodno vrijeme, imate li neke rituale, ljubav?

Opuštam se vjerojatno kao većina ljudi – prijatelji, druženja, a kako sam glazbenica, onda i sviranjem, slušanjem glazbe, i to razne jer volim čuti svašta novo što svijet glazbe nosi sa sobom. Volim putovati, sve slobodno vrijeme koristim za putovanja. Previše rituala nažalost nemam jer su oni dobri u svakodnevnom životu. Ono što neizostavno radim svaki dan jest jutarnja i večernja njega lica. Ljubav u meni stvara motiv za pisanje, ali ne pišem uvijek o sebi. Svakodnevica, priče i sudbine ljudi oko mene utječu naravno na moja emotivna stanja pa tako i na ono što izađe iz mene kao autorice.

* Koji su planovi za budućnost, što možemo očekivati i gdje ćemo vas moći gledati i slušati uživo?

Zasad sam se dosta posvetila promociji obaju albuma i obilazim regiju s tom namjerom i imam par koncerata, više korporativnih događanja tijekom prosinca.

* Možda je rano pitati, s obzirom na to da vaša solo karijera u ovom obliku traje dvije godine, ali koja bi bila neka vaša neispunjena karijerna želja?

Možda da odem kao autorica na Eurosong, što je uostalom želja mnogih autora jer je to prilika da se pokažete malo šire svijetu.