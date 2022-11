‘NEŠTO SE KUHA’: Vlatka Pokos veselo pozirala s dvojicom muškaraca, pratiteljima otkrila o čemu je riječ

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Sudeći po posljednjim objavama na Instagramu, Vlatka Pokos vratila se iz Dublina u Hrvatsku, a o tome je obavijestila svoje pratitelje veselo pozirajući s dvojicom muškaraca. Nakon što nas je sve zbunila s objavama iz Irske, zbog kojih smo pomislili da je u društvu neke nove ljubavi, odlučila nas je ponovo zaintrigirati.

Vlatka se danas vratila u studio, a po poruci “Nešto se kuha”dala je naslutiti da je sve bliže realizaciji povratničke pjesme. Pozirala je u društvu Siniše Reljića Simbe, glazbenog producenta koji je surađivao, između ostalih, s Lidijom Bačić i Žanamari Lalić. Podsjetila je i na svoj davni hit “Metak”, a mi smo se sjetili njezinog pojavljivanja na glazbenom festivalu, koji je bio najavljen kao novi početak pjevačke karijere, a iste je godine obilježila i 25 godina scenskog rada.

Prošlo je dugih 28 godina od “Metka”, njezine najpopularnije pjesme, ali mnogi su zasigurno zaboravili da se Vlatka 2010. godine vratila za mikrofon i to na CMC festivalu. Predstavila se ljubavnom pjesmom ‘Kako god bilo’ autora Ante Pecotića, a nije htjela otkriti kome su nježni stihovi posvećeni. “Posvetila sam je jednoj velikoj ljubavi, meni važnoj osobi. Nećemo sad o imenima”, rekla je tada.





U to je vrijeme Vlatka mijenjala izdavačku kuću jer želi da se za promjenu netko brine za nju: “Želim promjenu, nove svježe ljude oko sebe, želim znati da netko stoji iza mene, a trenutačno to ne osjećam.”

Dok nastavlja graditi svoju glazbenu karijeru, Vlatka piše kolumnu za Story, a nerijetko svojim riječima podiže prašinu. U posljednjoj kolumni okomila se na samohranog oca osmero djece, za što su je mnogi osudili. No ona ostaje, kao i uvijek, vjerna svom načinu upućivanja kritike svakome tko to po njezinom mišljenju to zaslužuje.

Isto tako se okomila i na hrvatsku javnost nakon što je prva napustila show “Ples sa zvijezdama”: “Nisam previše šokirana. Ovdje nikad nije bio niti prepoznat niti cijenjen moj talent. I nikad neće biti”, rekla je tada ljutito.