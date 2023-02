NESTAŠNI DUPIN VOLI SE IGRATI! Zajašio nekoliko djevojaka, nije htio prestati: Okupljeni umirali od smijeha

Društvenim mrežama širi se urnebesna snimka jednog nestašnog dupina, kojem se jako svidjela jedna turistkinja koja se našla u njegovom društvu.

Oduševljeni promatrači nisu se mogli prestati smijati prizoru, zajedno sa ženom koja je “zapela” ispod dupina.

Čini se da djevojka koju je dupin odlučio “zajašiti” nije bila pretjerano uzrujana te je s velikim smješkam na licu pokušala maknuti dupina sa sebe. U tom trenutku dotrčao je čovjek s dugom kosom i kapom, za kojeg se može pretpostaviti da je trener nestašnog dupine, te je vodenog pohotnika potjerao nazad u more.

Pogledajte urnebesnu snimku:

My wife wanted to go and see dolfins today ….she ♥️ loves them.

Now I now why 😂🙈😂🙈😂🙈😂🙈😂🙈😂🙈😂🙈😂 pic.twitter.com/rRQE3CuTrz

— Tom Coronel (@TomCoronel) June 2, 2019