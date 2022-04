NEPRIKAZANA SCENA! Milica Dabović izazvala žustru svađu u ‘Survivoru’, porciju je dobio i Roko

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Natjecateljica ‘Survivora‘ Milica Dabović izazvala je žustru svađu u svom plemenu te je Ivonu, koja je napustila show, usporedila s pijetlom Rokom. Navedenu scenu Nova TV nije prikazala u sinoćnjoj emisiji.

‘Jer ja znam da jedino tako mogu preživjeti ovdje. Za mene je to najvažnije i to je to. Sad može pričati tko god želi’, ogorčena je bila košarkašica.

‘E hvala’ nadodala joj je Ivona, što je još više ražestilo Milicu.

‘Ne kažem tebi. Ti začepi više molim te, samo kokodačeš. Ne mogu te više slušati. Samo kokodačeš, gora si nego Roko’, na što joj je Ivona provokativno dobacila: ‘Pogledaj se u ogledalo’.

Natjecatelj plavog tima Splićanin Roko, ostao je šokiran Miličinim izjavama te uvlačenjem njega u svađu, no voditelj je naglasio da je došlo do nesporazuma te da je Milica mislila na pijetla kojeg je crveni tim nazvao po Roku.

Scena je iz nekog razloga izbačena iz hrvatske verzije ‘Survivora’ dok su srpski gledatelji Nove mogli ‘uživati’ u tenzijama među natjecateljima.

Neprikazanu scenu pogledajte u videu ispod.