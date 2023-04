NEPREPOZNATLJIVI! Ovi poznati Hrvati dobili su borbu s kilogramima: ‘To je stvar samodiscipline i promišljanja’

Svi ponekad vodimo borbu s viškom kilograma, a iznimke nisu ni slavne osobe. Dok je nekima od njih trebalo samo par kilograma manje da dotjeraju liniju, drugi su se itekako pomučili i skinuli i po nekoliko desetaka kilograma pa se o njihovim transformacijama dugo govorilo. Primjer za to su Adele i Rebel Wilson koje, nakon što su skinule kilograme, izgledaju poput drugih osoba.

I neki slavni Hrvati prošli su fizičke transformacije, a mi smo se prisjetili tko je vodio bitku s viškom kilograma i iz nje izašao kao pobjednik.

Kolinda Grabar Kitarović

O novostečenoj vitkoj liniji bivše predsjednice Republike Hrvatske se itekako puno govorilo. Čini se da joj je odlazak s dužnosti itekako godio pa je napokon imala vremena posvetiti se sebi i liniju dovesti do savršenstva. Da je ponosna na svoje sve vitkije tijelo Kolinda otkriva u većini svojih javnih pojavljivanja jer često nosi odjeću koja ističe njen nikad tanji struk.





Ono što su nekoć bile UN dijeta, Atkinsonova i Keto dijeta, danas je tzv. liposukcijska dijeta, na kojoj je navodno bila i naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Liposukcijska dijeta se temelji na konzumaciji prirodnih masti i eliminaciji ugljikohidrata iz prehrane. Tijekom dijete, preporučuje se izbjegavanje polugotovih, prepakiranih i rafiniranih proizvoda

Siniša Vuco

Pjevač Siniša Vuco prije par godina drastično je promijenio izgled i šokirao javnost kada je u godinu i pol dana smršavio je 40 kilograma, a tvrdi kako rezultate duguje isključivo pravilnoj prehrani. Tvrdi kako je iz prehrane izbacio samo ugljikohidrate, gazirana pića i alkohol.









”U stvari, ja uopće ne jedem puno, izbjegavam jesti kruh i piti alkohol. Ne dižem se prije popodneva, to znaju svi koji su mi imalo bliski. Malo i hodam te nastojim da svaki dan 12-14 sati u komadu ne jedem doslovno ništa”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

”Nisam napravio niti jedan sklek, a opet imam apsolutnu kontrolu svoje kilaže. Sa 131 kile pao sam na 91. To je stvar samodiscipline, promišljanja, to je mentalna kategorija.”

Barbara Kolar

Dugogodišnja HRT-ova voditeljica često zna oscilirati što se tiče kilograma. Prije četiri godine sve je iznenadila kada se na malim ekranima pojavila vitkija nego ikad. Barbara je naime imala problema s gastritisom i migrenama. Zbog toga je napravila test intolerancije na hranu, a kad je iz prehrane izbacila namirnice koje njezin organizam ne prihvaća, tegobe su nestale, a s njima i kilogrami.









”Test je pokazao da mi teško padaju žitarice, mliječni proizvodi i jaja. Prilagodila sam prehranu, a tijelo je odgovorilo. Osim toga, naučila sam da se linija stvara za stolom, a ne u teretani. Jutra sam posvetila sebi, ali i zdravom doručku, koji je najvažniji obrok u danu”, rekla je jednom prilikom simpatična voditeljica.

Danijela Dvornik

Udovica kralja funka, Danijela Dvornik, godinama je vodila tešku bitku s viškom kilograma, no tek nedavno postala je sasvim zadovoljna svojim izgledom. Drastično je promijenila prehranu, aktivno se počela baviti sportom, a rezultati su i više nego očiti.

‘Jutro započinjem svježe iscijeđenim sokom od voća ili povrća na prazan želudac, zatim zobenim pahuljicama ili omletom od jaja, a to mi je jedini obrok koji ima ugljikohidrate i to one zdrave. Ostali obroci su proteinski i s povrćem, a međuobroci su jabuka ili orašasti plodovi’, rekla je nedavno Danijela.

Mate Janković

Naš poznati chef Mate Janković nedavno je drastično smršavio, što se dalo primijetiti na nedavnim fotografijama, a mnogi su komentirali da izgleda neprepoznatljivo. Drastični gubitak kilograma nakon toga je prokomentirao i Mate na svojim društvenim mrežama.

”Tri mjeseca bez šećera. 11 kilograma manje. Osjećaj je fenomenalan. Više ne mislim na slatko. Mislim na ubojstva” našalio se Mate.