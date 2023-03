‘NEPLANIRANO SAM JE PLJESNUO PO DUPETU, TO NEMA VEZE SA SEK*OM!’ Oglasio se Rambo, priznao da je dirao voditeljicu: ‘Nije mi preostalo drugo nego da piz*im!’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je Lejla Kašić, producentica emisije “Dnevnica” na Radioteleviziji Crne Gore, javno putem Instagrama uputila teške optužbe na računa glazbenika Antonija Pušića, svima poznatog kao Rambo Amadeus, bura oko tog slučaja nikako da se stiša. Naime, prema njezinim riječima, crnogorski se glazbenik nedolično ponašao tijekom snimanja spomenute emisije.

“Jučer sam na snimanju epizode ‘Dnevnica’ doživjela se*sualno uznemiravanje od strane našeg gosta, velikog intelektualca, regionalno prepoznate i utjecajne ličnosti, UNICEF-ovog ambasadora dobre volje Antonija Pušića, poznatijeg pod pseudonimom Rambo Amadeus”, stoji u objavi Lejle Kašić..

Sada se povodom nemile situacije oglasio i Rambo Amadeus.





“Povodom nesretnog događaja u finalu snimanja epizode serijala “Dnevnica”, kao i medijske halabuke koja ga prati želim se oglasiti i objasniti svoje sasvim nedolično ponašanje prema novinarki Lejli Kašić. Doduše, bilo bi puno lakše kad bi bilo izneseno što mi se to konkretno zamjera jer je u našoj komunikaciji čitavog dana bila gomila nesporazuma i neslaganja. Ovako izgleda kao neka njena medijska taktika, ali neka, evo pokušat ću sam nabrojati i priznati sva moja nedjela. Molit ću dotičnu gospođicu da me dopuni ako sam nešto od nedjela zaboravio.

Čitav dan sam bio nadrndan i sarkastičan zbog činjenice da sam tako brzopleto upao u nešto što nikakve veze nema s mojim senzibilitetom i uvjerenjima.

Prije svega zbog mog protivljenja da snimamo javno obitelj kojoj se pomaže i time je stigmatiziramo u javnosti. To mi je djelovalo užasno surovo, nisam mogao da pojmim da je to nekome “cool” i da misli da time čini dobro djelo. Emisije sam čekirao površno, nisam ni primijetio da se obitelj kojoj se pomaže izlaže medijima. Protivio sam se glasno pred snimateljskom ekipom, ali pošto se čitava lokalna zajednica već radovala da sudjelujem u toj dobrotvornoj akciji stavljen sam pred svršen čin. Nije mi preostalo drugo nego da piz*im. Na primjer, zbog producentkinjinog permanentog ispravljanja svake moje rečenice u vezi bilo čega. To je trebalo izdržati.

Zatim zbog bestidnog koketiranja, prenemaganja, koje mi je išlo na živce čitav dan. Zbog lažnog moraliziranja i inzistiranja na tome kako je taj rad ne znam koliko human, a zapravo se socijalno ugroženi izlažu medijima zarad njene lične promocije. Zbog činjenice da je generalni sponzor emisije firma koja ima kladionice, a znamo da je to trenutno najveći problem i najbrži put ka siromaštvu protiv kojeg se ovaj serijal kao bori. Ali da podsjetim, optužen sam, i javno osuđen zbog seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja.

Evo da preciziram. Dotičnu gospođicu sam – dok smo se približavali kući socijalno ugrožene obitelji, sasvim neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo, pojma nemam sad. To nema nikakve veze sa seksom, barem ne s moje strane. Htio sam da joj nekako dojaviti da nemam više što, da me je satjerala u ponižavajući položaj. Nekakav zadnji pokušaj da odustane od grubog upada u intimu jedne obitelji. Nesretno artikuliran alarm. Seksističan možda, seksualan ne.

Nije to nitko vidio, nije se ni ona bunila, mogao bih da negiram, ali mrzi me da foliram. Nisam taj lik. Dakle pljesnuo sam, pipinuo ili štipnuo (stvar forenzičke interpretacije) u trajanju od jedne sekunde. Vjerujem da postoje satelitski snimci koji to mogu da potvrde, danas se i onako snima svaki pedalj planete. Netom kasnije, tijekom snimanja, u stančiću ugrožene obitelji, dok ja osobno nisam uspjevao da kontroliram svoje ogromno uznemirenje, gdje sam psovao pred kamerom i društvo i državu zbog činjenice da moramo da prosimo da bi nekim ljudima omogućili da plate dugove i napune frižider, dotična je prikazala punu prisebnost i hladnokrvnost.









Nakon snimanja, na samom rastanku, krenula je da demonstrira nekakvu ljutnju i tražila da se ispričam. Nakon što nije dobila zadovoljavajuću ispriku, krenula je u histerični napad, toliko jak da sam joj rekao da je ludača i da treba da se liječi. To zaista iskreno mislim i sad. Baš kao što jednako mislim da je čitava medijska scena bolesna, bez skrupula, u kojoj se u odsustvu jasnih etičkih načela prihvata cancel kultura – kultura srednjevjekovnog lova na vještice samo u eri mobilnih telefona.

Naravno želim tu da naglasim da je meni svaki oblik nasilja prema prema bilo kome, a naročito prema djeci i ženama neprihvatljiv i gnjusan. Ali ovdje zaista ne osjećam da sam bio nasilan nego da sam branio vlastiti integritet. Muškarac na njenom mjestu bi prošao gore. Znam da će me sada medijski sahraniti što nisam prihvatio dominantno društveno licemjerstvo i javno se ispričao. Ne mogu. Ogavno mi je da se izvinjavam osobi za koju mislim da je manipulativna, devijantna i zla. Naravno da mi je žao što sam izgubio živce i dodirnuo nešto što se ne dodiruje bez dozvole. Naravno da mi je žao što sam izgubio živce i derao se. Nije bilo u redu. Mea maxima culpa. Ispričavam se svima onima koji su od mene očekivali kvalitetetnije ponašanje pod pritiskom. Nadam se da je ova naizgled tehnikalija u ispričavanju jasna.

Napominjem jer se time manipulira, da sam organizaciju UNICEF sam odmah sljedeće jutro, blagovremeno i samoinicijativno, usmeno i pismeno obavijestio da zamrzavamo naš aranžman dok se slučaj ne rasvijetli. Oni su odreagirali točno onako kao što valjda moraju. Debilna cancel kultura koja pojačava današnju psihologiju stada neće me natjerati da se sada plašim od propasti mog ugleda. Boli me patka za javni ugled u kom je javna sfera potpuno degradirana.









Krenuli ste haiku, izvolte. Mogu da se izvinem mladoj novinarki, iskreno i duboko, ali samo uz opasku da vjerujem da ima dijagnozu i da po mom laičkom mišljenju treba da se liječi. Možda i ja treba da se liječim, tko to zna, nije isključeno. Ako sam uradio nešto protuzakonito, platit ću globu, ili idem u zatvor, ako ne budem imao dovoljno para. Sudeći prema teškim kriminalcima koji kod nas žive po gajbama s nanogicom, a provode se po mondenskim izletištima vikendom, za hvatanje za dupe u trajanju od jedne sekunde ne vjerujem da mogu da prođem gore od toga. Jedino nad čim trenutno imam moć je da ne dopustim emitiranje dijelova emisije u kojima sam ja. A ono što ste snimali tajno stavljate po društvenim mrežama. Čim odrobijam svoje, počinje škola jedrenja”, napisao je Pušić na Facebooku.