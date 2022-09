‘NEOPISIVO FALIŠ NAJDRAŽI’ Kći Mije Begović pokojnom ocu posvetila dirljivu objavu: ‘Jednog dana nastavit ćemo gdje smo stali’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Diplomirana novinarka i kći glumice Mije Begović, Maja Lena Lopatny, na društvenim se mrežama prisjetila oca Ronalda Lopatnyja koji bi na jučerašnji dan proslavio 79. rođendan.

Maja Lena je, u sjećanje na svog nikad prežaljenog oca, na Instagramu objavila niz zajedničkih fotografija s emotivnom posvetom.

‘Ne postoje te riječi za nas… nijedna nije dostatna da opiše našu ljubav i odnos. Samo sada znam da svaki moj udah nije isti bez njega, da srce više ne kuca jednako i prvi njegov rođendan kojeg danas ne slavimo zajedno je samo još jedan podsjetnik u nizu na blagoslov za svaki trenutak kojeg smo imali priliku provesti skupa, ali nikad nije dovoljno jer samo mi smo znali što je to’, uvod je Majine objave.





‘Jedino što znam je da su takve ljubavi pokretač života i da ne poznaju svjetove. Kako je on meni jednom napisao za moj rođendan: ‘Tvoj tati je uvijek uz tebe, da te gleda i čuva zauvijek’. I znate svaki put kad pogledam u nebo to osjećam i znam da me čuva, a to je moja najveća snaga za nastaviti dalje na ovom svijetu.

Neopisivo fališ najdraži. Volim te bezgranično i znam da ti to znaš… tvoja Majči. I kako si mi obećao jednoga dana ćemo opet biti zajedno i nastaviti gdje smo stali, napisala je Maja Lena.

Naime, Ronald Lopatny bivši je hrvatski vaterpolist i osvajač zlatne olimpijske medalje, a preminuo je prošle godine nakon duge i teške bolesti.